https://ria.ru/20210512/rossiya-1731942520.html

Мишустин рассказал о планах правительства по борьбе с бедностью

Мишустин рассказал о планах правительства по борьбе с бедностью

Кабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в РФ и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:41

2021-05-12T13:41

2021-05-12T14:35

михаил мишустин

общество

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в РФ и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он добавил, что эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, и это и есть "тот план, который приведет нас к национальным целям".Российские власти в своей работе смотрят, что можно сделать для борьбы с бедностью в России, но этот показатель нужно правильно считать и наладить учет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Очень важным элементом в этом плане он назвал социальное казначейство - проект, с помощью которого власти собираются по профилю риска семьи, домохозяйства, помогать и считать эту бедность. Премьер в этом контексте подчеркнул, что необходимо обратить внимание и на нелегальную занятость."Ведь, говоря об автоматических льготах и о том, кому реально нужно помочь, а я абсолютно уверен, что функция государства - помогать тем, кому не хватает, нужно наладить этот учет. И этот учет показывает, что очень много у нас есть в том числе автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом не нуждаются. Я это вижу на примере людей, которые бы не подали заявления, не обратились бы с вопросом о поддержке в том числе даже своего ребенка, у кого хватает, но есть и такие люди", - продолжил премьер.Власти России разделяют обеспокоенность уровнем доходов россиян и делают все возможное, чтобы они соответствовали потребностям граждан, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали, плюс 3%", - добавил премьер

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/deti-1729281832.html

https://ria.ru/20210507/lgoty-1731375772.html

https://ria.ru/20210414/dokhody-1728308100.html

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михаил мишустин, общество, россия