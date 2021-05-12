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Мишустин рассказал о планах правительства по борьбе с бедностью
Мишустин рассказал о планах правительства по борьбе с бедностью
Кабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в РФ и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:41
2021-05-12T13:41
2021-05-12T14:35
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в РФ и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он добавил, что эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, и это и есть "тот план, который приведет нас к национальным целям".Российские власти в своей работе смотрят, что можно сделать для борьбы с бедностью в России, но этот показатель нужно правильно считать и наладить учет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Очень важным элементом в этом плане он назвал социальное казначейство - проект, с помощью которого власти собираются по профилю риска семьи, домохозяйства, помогать и считать эту бедность. Премьер в этом контексте подчеркнул, что необходимо обратить внимание и на нелегальную занятость."Ведь, говоря об автоматических льготах и о том, кому реально нужно помочь, а я абсолютно уверен, что функция государства - помогать тем, кому не хватает, нужно наладить этот учет. И этот учет показывает, что очень много у нас есть в том числе автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом не нуждаются. Я это вижу на примере людей, которые бы не подали заявления, не обратились бы с вопросом о поддержке в том числе даже своего ребенка, у кого хватает, но есть и такие люди", - продолжил премьер.Власти России разделяют обеспокоенность уровнем доходов россиян и делают все возможное, чтобы они соответствовали потребностям граждан, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали, плюс 3%", - добавил премьер
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михаил мишустин, общество, россия
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Кабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в РФ и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Стратегия наша - уменьшить к тридцатому году бедность в два раза, и мы занимаемся этим серьезно", - заявил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.
Он добавил, что эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, и это и есть "тот план, который приведет нас к национальным целям".
Российские власти в своей работе смотрят, что можно сделать для борьбы с бедностью в России
, но этот показатель нужно правильно считать и наладить учет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Очень непростой вопрос. Мы, конечно же, в своих целях и в системной работе в первую очередь обращаем внимание на то, что можно сделать для борьбы с бедностью. Но есть несколько моментов: первое - бедность надо в этом смысле правильно считать", - сказал Мишустин в Госдуме, отвечая на вопрос депутатов после отчета о работе кабмина за 2020 год.
Очень важным элементом в этом плане он назвал социальное казначейство - проект, с помощью которого власти собираются по профилю риска семьи, домохозяйства, помогать и считать эту бедность. Премьер в этом контексте подчеркнул, что необходимо обратить внимание и на нелегальную занятость.
"Ведь, говоря об автоматических льготах и о том, кому реально нужно помочь, а я абсолютно уверен, что функция государства - помогать тем, кому не хватает, нужно наладить этот учет. И этот учет показывает, что очень много у нас есть в том числе автоматических льгот, которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом не нуждаются. Я это вижу на примере людей, которые бы не подали заявления, не обратились бы с вопросом о поддержке в том числе даже своего ребенка, у кого хватает, но есть и такие люди", - продолжил премьер.
Власти России разделяют обеспокоенность уровнем доходов россиян и делают все возможное, чтобы они соответствовали потребностям граждан, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей. Но скажу только одну цифру: у нас рост реальных доходов - это абсолютно точная цифра - плюс 3%", - сказал Мишустин в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе кабмина за 2020 год.
"Конечно, есть вопросы, связанные с инфляцией и стоимостью потребительской корзины, но рост мы удержали, плюс 3%", - добавил премьер