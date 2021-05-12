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Американская авиакомпания United Airlines отменила рейсы в Тель-Авив
Американская авиакомпания United Airlines отменила рейсы в Тель-Авив
Авиакомпания American Airlines отменила рейсы в Тель-Авив 12-13 мая на фоне напряженности в регионе, сообщил РИА Новости представитель этой крупнейшей в США и в РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:38
2021-05-12T21:39
american airlines
нью-йорк (город)
united airlines
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
тель-авив
палестина
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines отменила рейсы в Тель-Авив 12-13 мая на фоне напряженности в регионе, сообщил РИА Новости представитель этой крупнейшей в США и в мире авиакомпании.По его словам, отменены рейсы из Нью-Йорка в Тель-Авив в среду и обратный рейс из Тель-Авива в четверг.По словам представителя, пассажирам дадут возможность перебронировать билет на удобную дату.Ранее об отмене ряда рейсов со вторника РИА Новости сообщил представитель другой крупнейшей авиакомпании США United Airlines.Израиль в последние дни наносит удары по сектору Газа, палестинские группировки осуществляют ракетный обстрел израильской территории. На фоне этой ситуации аэропорт Тель-Авива временно прекращал работу.
https://ria.ru/20210512/blagodarnost-1732034722.html
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american airlines, нью-йорк (город), united airlines, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив, палестина, сша, израиль, в мире

Американская авиакомпания United Airlines отменила рейсы в Тель-Авив

20:38 12.05.2021 (обновлено: 21:39 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном
Самолет Эмбраер-175 авиакомпании United Airlines в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines отменила рейсы в Тель-Авив 12-13 мая на фоне напряженности в регионе, сообщил РИА Новости представитель этой крупнейшей в США и в мире авиакомпании.
По его словам, отменены рейсы из Нью-Йорка в Тель-Авив в среду и обратный рейс из Тель-Авива в четверг.
По словам представителя, пассажирам дадут возможность перебронировать билет на удобную дату.
Ранее об отмене ряда рейсов со вторника РИА Новости сообщил представитель другой крупнейшей авиакомпании США United Airlines.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Нетаньяху поблагодарил США за поддержку "права Израиля на самооборону"
Израиль в последние дни наносит удары по сектору Газа, палестинские группировки осуществляют ракетный обстрел израильской территории. На фоне этой ситуации аэропорт Тель-Авива временно прекращал работу.
 
American AirlinesНью-Йорк (город)United AirlinesОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуТель-АвивПалестинаСШАИзраильВ мире
 
 
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