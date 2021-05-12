https://ria.ru/20210512/reysy-1732033062.html

Американская авиакомпания United Airlines отменила рейсы в Тель-Авив

Американская авиакомпания United Airlines отменила рейсы в Тель-Авив

Авиакомпания American Airlines отменила рейсы в Тель-Авив 12-13 мая на фоне напряженности в регионе, сообщил РИА Новости представитель этой крупнейшей в США и в РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:38

2021-05-12T20:38

2021-05-12T21:39

american airlines

нью-йорк (город)

united airlines

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

тель-авив

палестина

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150004/44/1500044405_0:58:2201:1296_1920x0_80_0_0_3c5b16886a1eb3f7a8bb65cbef7b74d6.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Авиакомпания American Airlines отменила рейсы в Тель-Авив 12-13 мая на фоне напряженности в регионе, сообщил РИА Новости представитель этой крупнейшей в США и в мире авиакомпании.По его словам, отменены рейсы из Нью-Йорка в Тель-Авив в среду и обратный рейс из Тель-Авива в четверг.По словам представителя, пассажирам дадут возможность перебронировать билет на удобную дату.Ранее об отмене ряда рейсов со вторника РИА Новости сообщил представитель другой крупнейшей авиакомпании США United Airlines.Израиль в последние дни наносит удары по сектору Газа, палестинские группировки осуществляют ракетный обстрел израильской территории. На фоне этой ситуации аэропорт Тель-Авива временно прекращал работу.

https://ria.ru/20210512/blagodarnost-1732034722.html

нью-йорк (город)

тель-авив

палестина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

american airlines, нью-йорк (город), united airlines, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, тель-авив, палестина, сша, израиль, в мире