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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер народный артист России Владимир Редькин
Умер народный артист России Владимир Редькин
Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни, сообщила в среду РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:27
2021-05-12T19:41
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни, сообщила в среду РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.Прощание с артистом состоится в субботу, 15 мая, в 10:00 в Российской академии музыки имени Гнесиных.Редькин — известный советский и российский оперный певец (баритон), педагог, солист Большого театра с 1986 по 2016 год. В 1984-м он окончил Московскую консерваторию, обучаясь в классе Зураба Соткилавы. Выступал на крупнейших оперных сценах мира: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.
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владимир редькин, культура, россия, новости культуры, большой театр

Умер народный артист России Владимир Редькин

18:27 12.05.2021 (обновлено: 19:41 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковВладимир Редькин
Владимир Редькин - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни, сообщила в среду РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.
Прощание с артистом состоится в субботу, 15 мая, в 10:00 в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Редькин — известный советский и российский оперный певец (баритон), педагог, солист Большого театра с 1986 по 2016 год. В 1984-м он окончил Московскую консерваторию, обучаясь в классе Зураба Соткилавы. Выступал на крупнейших оперных сценах мира: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.
 
КультураВладимир РедькинКультураРоссияНовости культурыБольшой театр
 
 
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