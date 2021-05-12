https://ria.ru/20210512/redkin-1732010816.html

Умер народный артист России Владимир Редькин

Умер народный артист России Владимир Редькин

Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни, сообщила в среду РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:27

2021-05-12T18:27

2021-05-12T19:41

культура

владимир редькин

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россия

новости культуры

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Народный артист России, бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин скончался на 66-м году жизни, сообщила в среду РИА Новости пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова.Прощание с артистом состоится в субботу, 15 мая, в 10:00 в Российской академии музыки имени Гнесиных.Редькин — известный советский и российский оперный певец (баритон), педагог, солист Большого театра с 1986 по 2016 год. В 1984-м он окончил Московскую консерваторию, обучаясь в классе Зураба Соткилавы. Выступал на крупнейших оперных сценах мира: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны, в нью-йоркском Линкольн-центре и многих других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир редькин, культура, россия, новости культуры, большой театр