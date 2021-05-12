Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210512/ramadan-1731906008.html
Саудовская Аравия объявила дату окончания Рамадана
Саудовская Аравия объявила дату окончания Рамадана
Саудовская Аравия объявила об окончании месяца мусульманского поста Рамадана с заходом солнца в среду, в четверг мусульмане почти всего арабского мира будут... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:18
2021-05-12T11:18
религия и мировоззрение
персидский залив
кувейт
ирак
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570487404_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_03f4a777115e9ed296a1f08640d62802.jpg
ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия объявила об окончании месяца мусульманского поста Рамадана с заходом солнца в среду, в четверг мусульмане почти всего арабского мира будут праздновать один из наиболее важных для мусульман религиозных праздников - Ид аль-Фитр или Ураза-байрам - праздник разговения, объявил Верховный суд Саудовской Аравии.Об окончании Рамадана в среду также заявили власти Катара, ОАЭ, Кувейта, Египта, Ирака и других арабских стран, за исключением султаната Омана, где Рамадан после наблюдения за появлением новолуния начался на день позже. Накануне праздника разговения мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие совершают праздничную молитву, которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного призыва на молитву. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, мусульманам в странах Персидского залива разрешено посещать мечети в праздничные дни, но только с соблюдением дистанции между молящимися. Кроме того, им разрешено находиться там только во время молитвы, традиционные объятия, приветствия и поздравления, а также совместные трапезы во дворе мечетей после завершения молитвенной службы не разрешаются, мечети будут закрываться сразу же после молитв.По традиции праздник разговения мусульмане отмечают очень широко: покупают новую одежду, подарки, накрывают праздничные столы, приглашают гостей или навещают родственников. Однако из-за коронавируса в этом году, как и в прошлом, власти арабских стран Персидского залива рекомендовали их жителям воздержаться от встреч и посиделок семьями или с друзьями и отмечать праздник только в узком кругу с теми, с кем живешь в одном доме.
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html
персидский залив
кувейт
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570487404_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_76aa1975b8721a8d2b278a10a4863de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
персидский залив, кувейт, ирак, справки, в мире

Саудовская Аравия объявила дату окончания Рамадана

11:18 12.05.2021
 
© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкНачало священного для мусульман месяца Рамадан в Индонезии
Начало священного для мусульман месяца Рамадан в Индонезии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия объявила об окончании месяца мусульманского поста Рамадана с заходом солнца в среду, в четверг мусульмане почти всего арабского мира будут праздновать один из наиболее важных для мусульман религиозных праздников - Ид аль-Фитр или Ураза-байрам - праздник разговения, объявил Верховный суд Саудовской Аравии.
"Саудовские астрономы не смогли во вторник вечером заметить зарождения нового месяца, означающего наступление нового месяца мусульманского лунного календаря Шавваля. Среда, 12 мая, будет последним днем месяца Рамадана, первым днем праздника Ид аль-Фитр будет четверг, 13 мая", - говорится в решении суда после наблюдений, сделанных в обсерватории на территории королевства. Решение цитирует Саудовское агентство новостей SPA.
Об окончании Рамадана в среду также заявили власти Катара, ОАЭ, Кувейта, Египта, Ирака и других арабских стран, за исключением султаната Омана, где Рамадан после наблюдения за появлением новолуния начался на день позже. Накануне праздника разговения мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие совершают праздничную молитву, которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного призыва на молитву. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, мусульманам в странах Персидского залива разрешено посещать мечети в праздничные дни, но только с соблюдением дистанции между молящимися. Кроме того, им разрешено находиться там только во время молитвы, традиционные объятия, приветствия и поздравления, а также совместные трапезы во дворе мечетей после завершения молитвенной службы не разрешаются, мечети будут закрываться сразу же после молитв.
По традиции праздник разговения мусульмане отмечают очень широко: покупают новую одежду, подарки, накрывают праздничные столы, приглашают гостей или навещают родственников. Однако из-за коронавируса в этом году, как и в прошлом, власти арабских стран Персидского залива рекомендовали их жителям воздержаться от встреч и посиделок семьями или с друзьями и отмечать праздник только в узком кругу с теми, с кем живешь в одном доме.
Мечеть Минор в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
"Тупиковая проблема". Как Рамадан рассорил мусульман
 
Религия и мировоззрениеПерсидский заливКувейтИракСправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния