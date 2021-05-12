Саудовская Аравия объявила дату окончания Рамадана
© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкНачало священного для мусульман месяца Рамадан в Индонезии
ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия объявила об окончании месяца мусульманского поста Рамадана с заходом солнца в среду, в четверг мусульмане почти всего арабского мира будут праздновать один из наиболее важных для мусульман религиозных праздников - Ид аль-Фитр или Ураза-байрам - праздник разговения, объявил Верховный суд Саудовской Аравии.
"Саудовские астрономы не смогли во вторник вечером заметить зарождения нового месяца, означающего наступление нового месяца мусульманского лунного календаря Шавваля. Среда, 12 мая, будет последним днем месяца Рамадана, первым днем праздника Ид аль-Фитр будет четверг, 13 мая", - говорится в решении суда после наблюдений, сделанных в обсерватории на территории королевства. Решение цитирует Саудовское агентство новостей SPA.
Об окончании Рамадана в среду также заявили власти Катара, ОАЭ, Кувейта, Египта, Ирака и других арабских стран, за исключением султаната Омана, где Рамадан после наблюдения за появлением новолуния начался на день позже. Накануне праздника разговения мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие совершают праздничную молитву, которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного призыва на молитву. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, мусульманам в странах Персидского залива разрешено посещать мечети в праздничные дни, но только с соблюдением дистанции между молящимися. Кроме того, им разрешено находиться там только во время молитвы, традиционные объятия, приветствия и поздравления, а также совместные трапезы во дворе мечетей после завершения молитвенной службы не разрешаются, мечети будут закрываться сразу же после молитв.
По традиции праздник разговения мусульмане отмечают очень широко: покупают новую одежду, подарки, накрывают праздничные столы, приглашают гостей или навещают родственников. Однако из-за коронавируса в этом году, как и в прошлом, власти арабских стран Персидского залива рекомендовали их жителям воздержаться от встреч и посиделок семьями или с друзьями и отмечать праздник только в узком кругу с теми, с кем живешь в одном доме.