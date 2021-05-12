https://ria.ru/20210512/ramadan-1731906008.html

Саудовская Аравия объявила дату окончания Рамадана

Саудовская Аравия объявила дату окончания Рамадана

Саудовская Аравия объявила об окончании месяца мусульманского поста Рамадана с заходом солнца в среду, в четверг мусульмане почти всего арабского мира будут... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:18

2021-05-12T11:18

2021-05-12T11:18

религия и мировоззрение

персидский залив

кувейт

ирак

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в мире

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ДОХА, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия объявила об окончании месяца мусульманского поста Рамадана с заходом солнца в среду, в четверг мусульмане почти всего арабского мира будут праздновать один из наиболее важных для мусульман религиозных праздников - Ид аль-Фитр или Ураза-байрам - праздник разговения, объявил Верховный суд Саудовской Аравии.Об окончании Рамадана в среду также заявили власти Катара, ОАЭ, Кувейта, Египта, Ирака и других арабских стран, за исключением султаната Омана, где Рамадан после наблюдения за появлением новолуния начался на день позже. Накануне праздника разговения мусульмане совершают полное омовение и приводят в порядок дом. На следующий день верующие совершают праздничную молитву, которая начинается с восходом солнца и длится до обеденного призыва на молитву. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, мусульманам в странах Персидского залива разрешено посещать мечети в праздничные дни, но только с соблюдением дистанции между молящимися. Кроме того, им разрешено находиться там только во время молитвы, традиционные объятия, приветствия и поздравления, а также совместные трапезы во дворе мечетей после завершения молитвенной службы не разрешаются, мечети будут закрываться сразу же после молитв.По традиции праздник разговения мусульмане отмечают очень широко: покупают новую одежду, подарки, накрывают праздничные столы, приглашают гостей или навещают родственников. Однако из-за коронавируса в этом году, как и в прошлом, власти арабских стран Персидского залива рекомендовали их жителям воздержаться от встреч и посиделок семьями или с друзьями и отмечать праздник только в узком кругу с теми, с кем живешь в одном доме.

https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html

персидский залив

кувейт

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

персидский залив, кувейт, ирак, справки, в мире