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По израильскому городу Беэр-Шева выпустили сто ракет из Газы
По израильскому городу Беэр-Шева выпустили сто ракет из Газы
"Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:25
2021-05-12T05:08
хамас
палестина
израиль
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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа, сообщается в заявлении ХАМАС.В то же время корреспондент РИА Новости сообщает, что сирены тревоги в Тель-Авиве с вечера вторника срабатывали не менее девяти раз.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".Армия Израиля, в свою очередь, за последние часы нанесла удары по ряду целей в секторе Газа, удары продолжаются, сообщила пресс-служба армии."За последние несколько часов армия обороны Израиля поразила ряд важных целей террористов и боевиков в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются", - говорится в сообщении.С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 10 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
https://ria.ru/20210512/ataki-1731871859.html
https://ria.ru/20210512/obstrely-1731865275.html
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хамас, палестина, израиль, в мире

По израильскому городу Беэр-Шева выпустили сто ракет из Газы

03:25 12.05.2021 (обновлено: 05:08 12.05.2021)
 
© REUTERS / AMIR COHENРакетные удары по Израилю
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / AMIR COHEN
Читать ria.ru в
ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа, сообщается в заявлении ХАМАС.
"Сейчас было выпущено 100 ракет по оккупированной Беэр-Шева в ответ на возобновление ударов врага по высотным жилым зданиям. Далее будет масштабней", - написано в заявлении.
В то же время корреспондент РИА Новости сообщает, что сирены тревоги в Тель-Авиве с вечера вторника срабатывали не менее девяти раз.
Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 03:12
Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
Армия Израиля, в свою очередь, за последние часы нанесла удары по ряду целей в секторе Газа, удары продолжаются, сообщила пресс-служба армии.
"За последние несколько часов армия обороны Израиля поразила ряд важных целей террористов и боевиков в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются", - говорится в сообщении.
С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 10 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
Ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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