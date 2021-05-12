https://ria.ru/20210512/rabota-1731884147.html
Россияне стали чаще проверять работодателей по отзывам в интернете
Россияне стали чаще проверять работодателей по отзывам в интернете
Россияне выбирают работодателя по отзывам в интернете, лишь треть проверяют, не является ли он банкротом, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:13
2021-05-12T09:13
2021-05-12T10:23
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне выбирают работодателя по отзывам в интернете, лишь треть проверяют, не является ли он банкротом, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.По данным исследования, большинство респондентов (89%) проверяют информацию о предполагаемом работодателе. При этом 67% используют для проверки отзывы бывших и нынешних сотрудников в интернете, более трети (39%) проверяют сведения о компании на сайте ФНС, 29% смотрят, не является ли компания банкротом, четверть (24%) - проверяют, с кем судилась или судится фирма.Более половины опрошенных не знают, что проверить работодателя можно в специальных сервисах для проверки контрагентов (57%), а также получить информацию о проверках компании надзорными органами на сайте прокуратуры (52%).Исследование также показало, что наибольшее доверие при проверке информации о потенциальном работодателе у россиян вызывают отзывы в интернете (65%), сведения о компании на сайте ФНС (47%), проверка данных о банкротстве (36%).После обнаружения негативной информации о работодателе от собеседования и даже трудоустройства отказывались 64% опрошенных. Четверть респондентов (26%) все равно трудоустраивалась, несмотря на получение такой информации.Наибольшая доля отказавшихся от оффера или собеседования указали в качестве причины плохие отзывы сотрудников (80%), ненадежность компании как контрагента (30%), подозрительные несостыковки в сведениях о компании на сайте ФНС (20%). Только 7% ответили, что отказались от трудоустройства из-за того, что фирма оказалась банкротом.Еще 8% выбрали другие причины, в том числе: текучку кадров, мошенническую деятельность, коллектив, отсутствие официального оформления, плохой сайт, серую зарплату.Исследование проводилось с 26 апреля по 5 марта среди свыше 4,3 тысячи соискателей со всей РФ.
https://ria.ru/20210512/dengi-1731875550.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россияне выбирают работодателя по отзывам в интернете, лишь треть проверяют, не является ли он банкротом, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
По данным исследования, большинство респондентов (89%) проверяют информацию о предполагаемом работодателе. При этом 67% используют для проверки отзывы бывших и нынешних сотрудников в интернете, более трети (39%) проверяют сведения о компании на сайте ФНС
, 29% смотрят, не является ли компания банкротом, четверть (24%) - проверяют, с кем судилась или судится фирма.
Более половины опрошенных не знают, что проверить работодателя можно в специальных сервисах для проверки контрагентов (57%), а также получить информацию о проверках компании надзорными органами на сайте прокуратуры (52%).
Исследование также показало, что наибольшее доверие при проверке информации о потенциальном работодателе у россиян вызывают отзывы в интернете (65%), сведения о компании на сайте ФНС (47%), проверка данных о банкротстве (36%).
После обнаружения негативной информации о работодателе от собеседования и даже трудоустройства отказывались 64% опрошенных. Четверть респондентов (26%) все равно трудоустраивалась, несмотря на получение такой информации.
Наибольшая доля отказавшихся от оффера или собеседования указали в качестве причины плохие отзывы сотрудников (80%), ненадежность компании как контрагента (30%), подозрительные несостыковки в сведениях о компании на сайте ФНС (20%). Только 7% ответили, что отказались от трудоустройства из-за того, что фирма оказалась банкротом.
Еще 8% выбрали другие причины, в том числе: текучку кадров, мошенническую деятельность, коллектив, отсутствие официального оформления, плохой сайт, серую зарплату.
Исследование проводилось с 26 апреля по 5 марта среди свыше 4,3 тысячи соискателей со всей РФ
.