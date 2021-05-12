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Площадь найденного на Москве-реке масляного пятна — 100 "квадратов"
Площадь найденного на Москве-реке масляного пятна — 100 "квадратов"
Общая площадь масляного пятна, обнаруженного в районе Водоотводного канала в центре Москвы, составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-12T10:37
2021-05-13T19:37
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общая площадь масляного пятна, обнаруженного в районе Водоотводного канала в центре Москвы, составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.О появлении пятна ранее сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.
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telegram (приложение), москва, происшествия

Площадь найденного на Москве-реке масляного пятна — 100 "квадратов"

10:37 12.05.2021 (обновлено: 19:37 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМусоросборщик на набережной Академика Туполева в Москве. 24 мая 2019 года
Мусоросборщик на набережной Академика Туполева в Москве. 24 мая 2019 года - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общая площадь масляного пятна, обнаруженного в районе Водоотводного канала в центре Москвы, составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
О появлении пятна ранее сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
"Площадь масляного пятна около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что его планируется ликвидировать при помощи выставленных боновых заграждений и обработки сорбентом.
Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.
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