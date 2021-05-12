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Площадь найденного на Москве-реке масляного пятна — 100 "квадратов"
Площадь найденного на Москве-реке масляного пятна — 100 "квадратов"
Общая площадь масляного пятна, обнаруженного в районе Водоотводного канала в центре Москвы, составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-12T10:37
2021-05-12T10:37
2021-05-13T19:37
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общая площадь масляного пятна, обнаруженного в районе Водоотводного канала в центре Москвы, составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.О появлении пятна ранее сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.
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