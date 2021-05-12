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Площадь найденного на Москве-реке масляного пятна — 100 "квадратов"

Площадь найденного на Москве-реке масляного пятна — 100 "квадратов"

Общая площадь масляного пятна, обнаруженного в районе Водоотводного канала в центре Москвы, составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-12T10:37

2021-05-12T10:37

2021-05-13T19:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

telegram (приложение)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общая площадь масляного пятна, обнаруженного в районе Водоотводного канала в центре Москвы, составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.О появлении пятна ранее сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.

https://realty.ria.ru/20210511/voda-1731727193.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), москва, происшествия