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У парка Горького на Москве-реке обнаружили масляное пятно
У парка Горького на Москве-реке обнаружили масляное пятно
Масляное пятно обнаружено в районе Водоотводного канала в центре Москвы – специалисты сейчас его ликвидируют, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:55
2021-05-12T10:37
мосводосток
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Масляное пятно обнаружено в районе Водоотводного канала в центре Москвы – специалисты сейчас его ликвидируют, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В 8.00 службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала. В настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных", - говорится в релизе.Общая площадь масляного пятна составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Площадь масляного пятна около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что его планируется ликвидировать при помощи выставленных боновых заграждений и обработки сорбентом.Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.
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мосводосток, москва, происшествия

У парка Горького на Москве-реке обнаружили масляное пятно

09:55 12.05.2021 (обновлено: 10:37 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТеплоходы на Москве-реке
Теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Масляное пятно обнаружено в районе Водоотводного канала в центре Москвы – специалисты сейчас его ликвидируют, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В 8.00 службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала. В настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных", - говорится в релизе.
Общая площадь масляного пятна составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Площадь масляного пятна около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что его планируется ликвидировать при помощи выставленных боновых заграждений и обработки сорбентом.
Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.
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