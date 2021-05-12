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У парка Горького на Москве-реке обнаружили масляное пятно
У парка Горького на Москве-реке обнаружили масляное пятно
Масляное пятно обнаружено в районе Водоотводного канала в центре Москвы – специалисты сейчас его ликвидируют, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:55
2021-05-12T09:55
2021-05-12T10:37
мосводосток
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Масляное пятно обнаружено в районе Водоотводного канала в центре Москвы – специалисты сейчас его ликвидируют, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В 8.00 службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала. В настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных", - говорится в релизе.Общая площадь масляного пятна составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Площадь масляного пятна около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что его планируется ликвидировать при помощи выставленных боновых заграждений и обработки сорбентом.Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.
https://ria.ru/20210429/navigatsiya-1730377526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мосводосток, москва, происшествия
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Масляное пятно обнаружено в районе Водоотводного канала в центре Москвы
– специалисты сейчас его ликвидируют, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В 8.00 службами ГУП "Мосводосток
" зафиксировано масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала. В настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных", - говорится в релизе.
Общая площадь масляного пятна составляет порядка 100 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Площадь масляного пятна около 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что его планируется ликвидировать при помощи выставленных боновых заграждений и обработки сорбентом.
Собеседник агентства уточнил, что происхождением образовавшегося пятна уже заинтересовалась транспортная прокуратура. "Вероятное всего, ночью вытекло из проходящего судна", - предположил он.