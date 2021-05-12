https://ria.ru/20210512/pshenitsa-1732035432.html

В США предрекли России один из лучших урожаев пшеницы в истории

В США предрекли России один из лучших урожаев пшеницы в истории

По прогнозу Минсельхоза США, в 2021-2022 сельскохозяйственном году сбор пшеницы в России составит 85 миллионов тонн — один из самых высоких урожаев в истории. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:52

2021-05-12T20:52

2021-05-12T21:49

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. По прогнозу Минсельхоза США, в 2021-2022 сельскохозяйственном году сбор пшеницы в России составит 85 миллионов тонн — один из самых высоких урожаев в истории.Согласно майскому обзору ведомства, с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года переходящие запасы пшеницы увеличатся с 12,082 миллиона тонн до 15,082 миллиона тонн (оценка не изменилась по сравнению с апрельским обзором).Глобальное производство в будущем сезоне может составить 788,978 миллиона тонн — против 776,097 миллиона в этом (апрельская оценка — 776,778 миллиона).Рекордный урожай пшеницы в России получили в 2017 году: тогда, по данным Росстата, собрали 86,003 миллиона тонн пшеницы (зерновых и зернобобовых культур в целом — 135,539 миллиона тонн).Второй по объему урожай в истории собрали в 2020 году: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом — 133,465 миллиона тонн).Впрочем, Минсельхоз США оценивает валовый сбор этой культуры в России в прошлом году в 85,354 миллиона тонн, а в 2017 году — в 85,167 миллиона тонн.

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

https://ria.ru/20210208/poshlina-1596578938.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), сша, в мире, экономика