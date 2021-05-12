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Вологодская область
https://ria.ru/20210512/privivki-1731926280.html
На Вологодчине за праздники получили прививку свыше семи тысяч человек
На Вологодчине за праздники получили прививку свыше семи тысяч человек
Свыше семи тысяч человек в Вологодской области получили прививки от коронавируса за период майских праздников, всего число вакцинированных превысило 91 тысячу... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:35
2021-05-12T12:35
вологодская область
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
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вологда
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ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. Свыше семи тысяч человек в Вологодской области получили прививки от коронавируса за период майских праздников, всего число вакцинированных превысило 91 тысячу человек, это 17% от планового показателя, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников."На сегодня мы открыли уже 144 пункта во всех муниципалитетах, в том числе 21 мобильный пункт для работы на удаленных территориях, чтобы все желающие могли привиться. В торговых центрах Вологды и Череповца за майские праздники привились 1,8 тысячи человек. И пункты вакцинации там будут работать до конца мая", - сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве области.По его словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 546 тысяч жителей региона, пока же завершили вакцинацию вторым компонентом прививок 63 тысячи вологжан. Губернатор призвал сотрудников органов власти и местного самоуправления быть примером для жителей области.По данным на 12 мая в области подтверждено 45,26 тысячи случаев заболевания COVID-19, ежедневный прирост заболевших в течение мая составляет около 40 человек. Умерли 1045 человек. Три моногоспиталя загружены на 30%.
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, череповец, вологда, вологодская область

На Вологодчине за праздники получили прививку свыше семи тысяч человек

12:35 12.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. Свыше семи тысяч человек в Вологодской области получили прививки от коронавируса за период майских праздников, всего число вакцинированных превысило 91 тысячу человек, это 17% от планового показателя, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников.
"На сегодня мы открыли уже 144 пункта во всех муниципалитетах, в том числе 21 мобильный пункт для работы на удаленных территориях, чтобы все желающие могли привиться. В торговых центрах Вологды и Череповца за майские праздники привились 1,8 тысячи человек. И пункты вакцинации там будут работать до конца мая", - сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве области.
По его словам, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 546 тысяч жителей региона, пока же завершили вакцинацию вторым компонентом прививок 63 тысячи вологжан. Губернатор призвал сотрудников органов власти и местного самоуправления быть примером для жителей области.
"Я уже привился, все мои коллеги привились, сотрудники органов местного самоуправления привились на 55%. Уважаемые коллеги, я прошу вас быть примером для наших земляков, показать им, что прививка – это жизненная необходимость", - обратился глава региона к участникам совещания.
По данным на 12 мая в области подтверждено 45,26 тысячи случаев заболевания COVID-19, ежедневный прирост заболевших в течение мая составляет около 40 человек. Умерли 1045 человек. Три моногоспиталя загружены на 30%.
Сотрудники единой информационно-справочной службы правительства Вологодской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
11:39Вологодская область
Единая информслужба облправительства приступила к работе на Вологодчине
 
Вологодская областьВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоЧереповецВологдаВологодская область
 
 
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