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Распространение коронавируса
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Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса
Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцинировался от COVID-19. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:45
2021-05-12T23:45
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
женева (город)
вакцинация
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцинировался от COVID-19."Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса.Ранее ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки, запустили международный механизм COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), вакцинация, в мире

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

23:45 12.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцинировался от COVID-19.
"Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.
Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса.
Ранее ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки, запустили международный механизм COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)ВакцинацияВ мире
 
 
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