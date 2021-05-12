Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса
ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцинировался от COVID-19.
"Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.
Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021
Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса.
Ранее ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки, запустили международный механизм COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.