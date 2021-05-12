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Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцинировался от COVID-19. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T23:45

2021-05-12T23:45

2021-05-12T23:45

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

воз

женева (город)

вакцинация

в мире

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ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вакцинировался от COVID-19."Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы. Вакцины спасают жизни. Очень важно доставить их во все страны как можно скорее", - написал глава ВОЗ в своем аккаунте в Twitter.Он также призвал жителей стран, в которых доступны вакцины, сделать прививку от коронавируса.Ранее ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки, запустили международный механизм COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

женева (город)

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2021

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), вакцинация, в мире