https://ria.ru/20210512/pridnestrove-1731931852.html

В Приднестровье начали работу 26 пунктов вакцинации "Спутником V"

В Приднестровье начали работу 26 пунктов вакцинации "Спутником V"

Двадцать шесть пунктов вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:58

2021-05-12T12:58

2021-05-12T12:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

astrazeneca

приднестровская молдавская республика

тирасполь

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Двадцать шесть пунктов вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила в среду пресс-служба минздрава ПМР."В каждой поликлинике, СВА Тирасполя и Бендер, а также в поликлиниках при центральных районных больницах с сегодняшнего дня от коронавируса прививают российской вакциной. Работает 26 пунктов", - говорится в сообщении.В Приднестровье 2435 человек уже привиты первой дозой вакцины AstraZeneca, 1285 человек - первой дозой "Спутника V" и 930 человек двумя дозами вакцины Pfizer.По данным оперштаба ПМР, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 48 438 приднестровцев, скончались 1149 инфицированных, 45 820 человек выздоровели.

https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731294822.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире