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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/pridnestrove-1731931852.html
В Приднестровье начали работу 26 пунктов вакцинации "Спутником V"
В Приднестровье начали работу 26 пунктов вакцинации "Спутником V"
Двадцать шесть пунктов вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:58
2021-05-12T12:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
приднестровская молдавская республика
тирасполь
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Двадцать шесть пунктов вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила в среду пресс-служба минздрава ПМР."В каждой поликлинике, СВА Тирасполя и Бендер, а также в поликлиниках при центральных районных больницах с сегодняшнего дня от коронавируса прививают российской вакциной. Работает 26 пунктов", - говорится в сообщении.В Приднестровье 2435 человек уже привиты первой дозой вакцины AstraZeneca, 1285 человек - первой дозой "Спутника V" и 930 человек двумя дозами вакцины Pfizer.По данным оперштаба ПМР, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 48 438 приднестровцев, скончались 1149 инфицированных, 45 820 человек выздоровели.
https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731294822.html
приднестровская молдавская республика
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире

В Приднестровье начали работу 26 пунктов вакцинации "Спутником V"

12:58 12.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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ТИРАСПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Двадцать шесть пунктов вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила в среду пресс-служба минздрава ПМР.
"В каждой поликлинике, СВА Тирасполя и Бендер, а также в поликлиниках при центральных районных больницах с сегодняшнего дня от коронавируса прививают российской вакциной. Работает 26 пунктов", - говорится в сообщении.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российской вакциной от COVID-19 Спутник V в Центре семейной медицины №6 в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 13:34Распространение коронавируса
В Приднестровье началась вакцинация от коронавируса "Спутником V"
В Приднестровье 2435 человек уже привиты первой дозой вакцины AstraZeneca, 1285 человек - первой дозой "Спутника V" и 930 человек двумя дозами вакцины Pfizer.
По данным оперштаба ПМР, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 48 438 приднестровцев, скончались 1149 инфицированных, 45 820 человек выздоровели.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19AstraZenecaПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольВ мире
 
 
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