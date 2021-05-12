https://ria.ru/20210512/pridnestrove-1731931852.html
В Приднестровье начали работу 26 пунктов вакцинации "Спутником V"
В Приднестровье начали работу 26 пунктов вакцинации "Спутником V"
Двадцать шесть пунктов вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:58
2021-05-12T12:58
2021-05-12T12:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
приднестровская молдавская республика
тирасполь
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Двадцать шесть пунктов вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" начали работу в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила в среду пресс-служба минздрава ПМР."В каждой поликлинике, СВА Тирасполя и Бендер, а также в поликлиниках при центральных районных больницах с сегодняшнего дня от коронавируса прививают российской вакциной. Работает 26 пунктов", - говорится в сообщении.В Приднестровье 2435 человек уже привиты первой дозой вакцины AstraZeneca, 1285 человек - первой дозой "Спутника V" и 930 человек двумя дозами вакцины Pfizer.По данным оперштаба ПМР, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 48 438 приднестровцев, скончались 1149 инфицированных, 45 820 человек выздоровели.
https://ria.ru/20210506/vaktsinatsiya-1731294822.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире