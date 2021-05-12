https://ria.ru/20210512/priamure-1731963859.html
Губернатор Приамурья призвал более динамично развивать малый бизнес
Губернатор Приамурья призвал более динамично развивать малый бизнес
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для развития малого бизнеса в регионе делается "много, но недостаточно". РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:03
2021-05-12T15:03
2021-05-12T15:03
василий орлов (губернатор)
восточный
амурская область
благовещенск
свободный
сибур холдинг
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для развития малого бизнеса в регионе делается "много, но недостаточно".Орлов, как сообщает правительство Приамурья, выступил на форуме "Код лидерства" для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто планирует открыть свое дело.Как отметил губернатор Приамурья, в области реализуются такие крупные проекты, как Амурский газохимический комплекс, газоперерабатывающий завод, космодром Восточный, но "вместе с тем развитие малого бизнеса отстает"."Задача форума – рассказать предпринимателям, какие формы поддержки предоставляются со стороны государства, со стороны крупных компаний, в частности, компании "Сибур". Для нас развитие малого бизнеса - не пустые слова, в этой отрасли работают 26 тысяч человек. Для поддержки и стимулирования малого и среднего предпринимательства в области в 2020 году было выделено 420 миллионов рублей… Главное – спросить у предпринимателей, что нужно, чтобы компании развивались более динамично. Нам надо развивать малый бизнес, для этого делается много, но недостаточно", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Он добавил, что в прошлом году наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям бизнеса из регионального бюджета было выплачено 175 миллионов рублей.Форум "Код лидерства" проходит при поддержки компании "Сибур" в рамках программы социальных инвестиций компании "Формула хороших дел" и министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. Начинающих и будущих предпринимателей 12 и 13 мая в Благовещенске ждут лекции, семинары, круглые столы и бизнес-игры.Как отметил директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия "Сибур" Станислав Каспаров, разработана программа по стимулированию предпринимательской инициативы."Суть ее заключается в поддержке инициатив бизнеса по заполнению пустующих ниш в сфере услуг в Свободном (где создаётся газохимический кластер). В случае ее успешной реализации компания "Сибур" может компенсировать до 50% тела микрозайма при условии целевого инвестирования займа и закрытия потребности в какой-либо соцуслуге Свободного", - сообщил Каспаров, его слова также приводятся в сообщении.Форум продолжится в Свободном (третьем по численности населения городе Амурской области) 13 и 14 мая.
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василий орлов (губернатор), восточный, амурская область, благовещенск, свободный, сибур холдинг, экономика
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
заявил, что для развития малого бизнеса в регионе делается "много, но недостаточно".
Орлов, как сообщает правительство Приамурья, выступил на форуме "Код лидерства" для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто планирует открыть свое дело.
Как отметил губернатор Приамурья, в области реализуются такие крупные проекты, как Амурский газохимический комплекс, газоперерабатывающий завод, космодром Восточный
, но "вместе с тем развитие малого бизнеса отстает".
"Задача форума – рассказать предпринимателям, какие формы поддержки предоставляются со стороны государства, со стороны крупных компаний, в частности, компании "Сибур". Для нас развитие малого бизнеса - не пустые слова, в этой отрасли работают 26 тысяч человек. Для поддержки и стимулирования малого и среднего предпринимательства в области в 2020 году было выделено 420 миллионов рублей… Главное – спросить у предпринимателей, что нужно, чтобы компании развивались более динамично. Нам надо развивать малый бизнес, для этого делается много, но недостаточно", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Он добавил, что в прошлом году наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям бизнеса из регионального бюджета было выплачено 175 миллионов рублей.
Форум "Код лидерства" проходит при поддержки компании "Сибур" в рамках программы социальных инвестиций компании "Формула хороших дел" и министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
. Начинающих и будущих предпринимателей 12 и 13 мая в Благовещенске
ждут лекции, семинары, круглые столы и бизнес-игры.
Как отметил директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия "Сибур
" Станислав Каспаров, разработана программа по стимулированию предпринимательской инициативы.
"Суть ее заключается в поддержке инициатив бизнеса по заполнению пустующих ниш в сфере услуг в Свободном
(где создаётся газохимический кластер). В случае ее успешной реализации компания "Сибур" может компенсировать до 50% тела микрозайма при условии целевого инвестирования займа и закрытия потребности в какой-либо соцуслуге Свободного", - сообщил Каспаров, его слова также приводятся в сообщении.
Форум продолжится в Свободном (третьем по численности населения городе Амурской области) 13 и 14 мая.