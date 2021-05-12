https://ria.ru/20210512/priamure-1731963859.html

Губернатор Приамурья призвал более динамично развивать малый бизнес

Губернатор Приамурья призвал более динамично развивать малый бизнес

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для развития малого бизнеса в регионе делается "много, но недостаточно". РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:03

2021-05-12T15:03

2021-05-12T15:03

василий орлов (губернатор)

восточный

амурская область

благовещенск

свободный

сибур холдинг

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что для развития малого бизнеса в регионе делается "много, но недостаточно".Орлов, как сообщает правительство Приамурья, выступил на форуме "Код лидерства" для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто планирует открыть свое дело.Как отметил губернатор Приамурья, в области реализуются такие крупные проекты, как Амурский газохимический комплекс, газоперерабатывающий завод, космодром Восточный, но "вместе с тем развитие малого бизнеса отстает"."Задача форума – рассказать предпринимателям, какие формы поддержки предоставляются со стороны государства, со стороны крупных компаний, в частности, компании "Сибур". Для нас развитие малого бизнеса - не пустые слова, в этой отрасли работают 26 тысяч человек. Для поддержки и стимулирования малого и среднего предпринимательства в области в 2020 году было выделено 420 миллионов рублей… Главное – спросить у предпринимателей, что нужно, чтобы компании развивались более динамично. Нам надо развивать малый бизнес, для этого делается много, но недостаточно", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Он добавил, что в прошлом году наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям бизнеса из регионального бюджета было выплачено 175 миллионов рублей.Форум "Код лидерства" проходит при поддержки компании "Сибур" в рамках программы социальных инвестиций компании "Формула хороших дел" и министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. Начинающих и будущих предпринимателей 12 и 13 мая в Благовещенске ждут лекции, семинары, круглые столы и бизнес-игры.Как отметил директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия "Сибур" Станислав Каспаров, разработана программа по стимулированию предпринимательской инициативы."Суть ее заключается в поддержке инициатив бизнеса по заполнению пустующих ниш в сфере услуг в Свободном (где создаётся газохимический кластер). В случае ее успешной реализации компания "Сибур" может компенсировать до 50% тела микрозайма при условии целевого инвестирования займа и закрытия потребности в какой-либо соцуслуге Свободного", - сообщил Каспаров, его слова также приводятся в сообщении.Форум продолжится в Свободном (третьем по численности населения городе Амурской области) 13 и 14 мая.

https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html

https://ria.ru/20210506/zoloto-1731257490.html

восточный

амурская область

благовещенск

свободный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов (губернатор), восточный, амурская область, благовещенск, свободный, сибур холдинг, экономика