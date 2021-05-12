Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/press-sekretar-1731921680.html
Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее высылают из России
Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее высылают из России
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила РИА Новости, что находится в числе десяти американских дипломатов, которых Москва высылает из... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:15
2021-05-12T15:39
политика
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151730/65/1517306584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_203a5904e9a2e27c0797776471a0c097.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила РИА Новости, что находится в числе десяти американских дипломатов, которых Москва высылает из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона.Ранее источник в МИД России, комментируя сообщения СМИ о том, что из РФ будет выслана пресс-секретарь американского посольства, сказал РИА Новости, что "США ведут себя странно". По его словам, американская сторона не пускает в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия в США вынуждена работать без человека, назначенного в Москве на эту должность.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.В МИД России ранее был вызван временный поверенный в делах США в России Барт Горман, которому вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.Росс станет не первым пресс-секретарем посольства США, которого Россия высылает из страны. В марте 2018 года, в связи с инцидентом в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, США нанесли беспрецедентный удар по российским дипломатам. Были высланы 60 человек, а также закрыто генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, в числе высланных дипломатов была и пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.
https://ria.ru/20210512/kiberugrozy-1731847347.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/65/1517306584_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f30d4a15ce90a253740dbb400b1ffe8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, россия, сша

Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее высылают из России

12:15 12.05.2021 (обновлено: 15:39 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила РИА Новости, что находится в числе десяти американских дипломатов, которых Москва высылает из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
"Да, я в списке", - сказала Росс, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник в МИД России, комментируя сообщения СМИ о том, что из РФ будет выслана пресс-секретарь американского посольства, сказал РИА Новости, что "США ведут себя странно". По его словам, американская сторона не пускает в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия в США вынуждена работать без человека, назначенного в Москве на эту должность.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
08:00
Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские
В МИД России ранее был вызван временный поверенный в делах США в России Барт Горман, которому вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
Росс станет не первым пресс-секретарем посольства США, которого Россия высылает из страны. В марте 2018 года, в связи с инцидентом в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, США нанесли беспрецедентный удар по российским дипломатам. Были высланы 60 человек, а также закрыто генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, в числе высланных дипломатов была и пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.
 
ПолитикаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
Лента новостейМолния