Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее высылают из России
12:15 12.05.2021 (обновлено: 15:39 12.05.2021)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила РИА Новости, что находится в числе десяти американских дипломатов, которых Москва высылает из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
"Да, я в списке", - сказала Росс, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник в МИД России, комментируя сообщения СМИ о том, что из РФ будет выслана пресс-секретарь американского посольства, сказал РИА Новости, что "США ведут себя странно". По его словам, американская сторона не пускает в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия в США вынуждена работать без человека, назначенного в Москве на эту должность.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Москва объявила об ответных мерах, которые включают зеркальную высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
В МИД России ранее был вызван временный поверенный в делах США в России Барт Горман, которому вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
Росс станет не первым пресс-секретарем посольства США, которого Россия высылает из страны. В марте 2018 года, в связи с инцидентом в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, США нанесли беспрецедентный удар по российским дипломатам. Были высланы 60 человек, а также закрыто генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, в числе высланных дипломатов была и пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.