https://ria.ru/20210512/prazdnik-1731750297.html

Международный день медицинской сестры

Международный день медицинской сестры

12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T02:55

2021-05-12T02:55

2021-05-12T02:55

международный день медицинской сестры

справки

в мире

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12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день медицинской сестры. Во время Крымской войны (1853-1856) Найтингейл с группой монахинь и сестер милосердия работала в английском лазарете в Скутари (ныне Ускюдар, в пределах Стамбула, Турция) и в полевом госпитале в Балаклаве (ныне район на юге Севастополя, Россия). Последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2,2%. Вернувшись в Англию, Найтингейл открыла первую специализированную школу по обучению медицинских сестер. В России профессию медсестры учредил Петр I в 1722 году, подписав "Указ о назначении монахинь в госпитали ". Однако он был отменен Екатериной II. Прошло полтора века и врачи, понимая, что труд медсестер необычайно нужен при уходе за больными, в конце XIX века стали ходатайствовать о введении в штат сестер милосердия. В 1871 году были утверждены Правила для медсестер, назначенных для работы в военных госпиталях. Позднее они появились и в больницах. Решение об учреждении Международного дня медсестер принадлежит Международному совету, созданному в 1899 году. Это была первая в мире профессиональная организация женщин, в которой активно работали медсестры Австралии, Канады, Дании, Великобритании, США и других стран. Ассоциация медицинских сестер России (РАМС) была основана в 1992 году по инициативе медицинских сестер и министерства здравоохранения Российской Федерации.С 2005 года Ассоциация медицинских сестер России входит в состав Международного совета медсестер, которая в настоящее время объединяет более 20 миллионов медсестер по всему миру. Деятельность Найтингейл получила широкую известность и в значительной мере способствовала созданию Анри Дюнаном Международного комитета Красного Креста, который в 1912 году учредил медаль имени Флоренс Найтингейл, являющуюся самой почетной в мире наградой для медицинских сестер. Награда вручается медсестрам и волонтерам медицинской службы за храбрость и самоотверженность, проявленные как военное, так мирное время. Первая медаль Найтингейл была присуждена нашим соотечественницам в 1961 году. Ее вручили участницам Великой Отечественной войны: гвардии подполковнику танковых войск, писателю, Герою Советского Союза, москвичке Ирине Левченко и хирургической сестре из Ленинграда Лидии Савченко.Ежегодно Международный совет медсестер (МСМ) определяет тематику Международного дня медицинской сестры, лозунг, под которым во многих странах проходят конференции, семинары, круглые столы. В 2021 году он пройдет под девизом "Медсестры: голос лидера". Подтема на 2021 год – "Образ здравоохранения будущего". Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пандемия COVID-19 беспрецедентно тяжелым бременем легла на системы здравоохранения, на медицинских работников и на все наше общество в целом. Медицинские сестры принимают самое прямое участие в борьбе с коронавирусом, вкладывая в нее весь свой опыт и профессионализм, свои самые лучшие личные качества и решимость.В 2021 году Международный совет медсестер предлагает обратить внимание на изменения и инновации в сестринском деле и на то, какое влияние они окажут в будущем на здравоохранение. МСМ отмечает, что медсестры, как крупнейшая медицинская профессия, должны играть неотъемлемую роль в планировании будущего здравоохранения.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день медицинской сестры, справки, в мире