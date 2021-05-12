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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве все готово к приему детей, пострадавших при стрельбе в Казани, динамика у всех... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:19
2021-05-12T14:38
стрельба в школе в казани
михаил мурашко
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве все готово к приему детей, пострадавших при стрельбе в Казани, динамика у всех госпитализированных положительная."В общей сложности 21 человек находился в медицинских организациях сегодня на утро. Состояние их всех с положительной динамикой. Одному ребенку в течение вчерашнего вечера и ночи проводились хирургические вмешательства для того, чтобы стабилизировать состояние, а сегодня состояние стабильное. Мы планируем эвакуировать восемь пациентов и одну маму девочки пострадавшей", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24"."Да, безусловно", - ответил министр на вопрос, все ли готово в Москве к приему детей.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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стрельба в школе в казани, михаил мурашко, республика татарстан (татарстан), казань

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

14:19 12.05.2021 (обновлено: 14:38 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве все готово к приему детей, пострадавших при стрельбе в Казани, динамика у всех госпитализированных положительная.
"В общей сложности 21 человек находился в медицинских организациях сегодня на утро. Состояние их всех с положительной динамикой. Одному ребенку в течение вчерашнего вечера и ночи проводились хирургические вмешательства для того, чтобы стабилизировать состояние, а сегодня состояние стабильное. Мы планируем эвакуировать восемь пациентов и одну маму девочки пострадавшей", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
"Да, безусловно", - ответил министр на вопрос, все ли готово в Москве к приему детей.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
 
Стрельба в школе в КазаниМихаил МурашкоРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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