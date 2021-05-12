https://ria.ru/20210512/postradavshie-1731952254.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве все готово к приему детей, пострадавших при стрельбе в Казани, динамика у всех... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:19

2021-05-12T14:19

2021-05-12T14:38

стрельба в школе в казани

михаил мурашко

республика татарстан (татарстан)

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731740383_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_367e09da306cbec8a0e5e11738bea198.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве все готово к приему детей, пострадавших при стрельбе в Казани, динамика у всех госпитализированных положительная."В общей сложности 21 человек находился в медицинских организациях сегодня на утро. Состояние их всех с положительной динамикой. Одному ребенку в течение вчерашнего вечера и ночи проводились хирургические вмешательства для того, чтобы стабилизировать состояние, а сегодня состояние стабильное. Мы планируем эвакуировать восемь пациентов и одну маму девочки пострадавшей", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24"."Да, безусловно", - ответил министр на вопрос, все ли готово в Москве к приему детей.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, михаил мурашко, республика татарстан (татарстан), казань