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Мишустин рассказал о работе правительства по предыдущему посланию Путина

Мишустин рассказал о работе правительства по предыдущему посланию Путина

Правительство РФ рассчитывало достичь весомых результатов по предыдущему посланию президента Федеральному собранию в сжатые сроки, однако из-за пандемии... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:10

2021-05-12T10:10

2021-05-12T10:10

россия

михаил мишустин

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывало достичь весомых результатов по предыдущему посланию президента Федеральному собранию в сжатые сроки, однако из-за пандемии COVID-19 пришлось работать в непростых условиях, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Представляя в Госдуме ежегодный отчет о деятельности правительства за 2020 год, он отметил, что в своем послании парламенту в январе прошлого года президент РФ Владимир Путин определил приоритеты работы. Это забота о семьях и детях, развитие экономики и создание возможностей для бизнеса, поддержка регионов как обязательное условие развития страны, напомнил премьер."Весомых результатов на всех этих направлениях мы рассчитывали достичь в сжатые сроки. Но нам пришлось реализовывать поставленные президентом задачи в непростых условиях. Никто не мог представить, насколько серьезную опасность для всего мира несет вспышка новой инфекции", - заявил Мишустин.

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россия

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россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, политика