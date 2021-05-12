Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/pomosch-1732030445.html
Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве
Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве
Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Швеция выразила Чехии решительную поддержку в ходе заседания Совета МИД ЕС 10 мая, а также предложила поддержку посольству Чехии РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:19
2021-05-12T20:19
россия
анн линде (мид швеции)
жозеп боррель
евросоюз
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730844993_0:180:3119:1934_1920x0_80_0_0_3e58e1b476967fa950cc64aa26b91666.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Швеция выразила Чехии решительную поддержку в ходе заседания Совета МИД ЕС 10 мая, а также предложила поддержку посольству Чехии в Москве в связи с сокращением персонала из-за дипломатического конфликта, сообщила в среду РИА Новости представитель пресс-службы МИД Швеции Андреа Рёмпке.В понедельник в Брюсселе прошла встреча глав МИД ЕС, на которой, в том числе, обсуждался дипломатической конфликт Чехии и России и возможность высылки российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Прагой. По ее итогам, как сообщали СМИ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что высылка дипломатов "это крайняя мера", а продемонстрировать солидарность можно и другими способами, в частности, предложив "конкретную помощь на месте". В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры выразили поддержку Чехии, "но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию" с Россией.По ее словам, Швеция "и дальше будет оценивать ситуацию и координировать (действия) с партнерами (по ЕС)".В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.В Кремле заявили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/politika-1731649995.html
https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730844993_0:254:2392:2048_1920x0_80_0_0_0d7f31277b91d86d6a1cdcea8bf85b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анн линде (мид швеции), жозеп боррель, евросоюз, москва, чехия, в мире

Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве

20:19 12.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Швеции в РФ в Москве
Посольство Швеции в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Швеция выразила Чехии решительную поддержку в ходе заседания Совета МИД ЕС 10 мая, а также предложила поддержку посольству Чехии в Москве в связи с сокращением персонала из-за дипломатического конфликта, сообщила в среду РИА Новости представитель пресс-службы МИД Швеции Андреа Рёмпке.
В понедельник в Брюсселе прошла встреча глав МИД ЕС, на которой, в том числе, обсуждался дипломатической конфликт Чехии и России и возможность высылки российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Прагой. По ее итогам, как сообщали СМИ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что высылка дипломатов "это крайняя мера", а продемонстрировать солидарность можно и другими способами, в частности, предложив "конкретную помощь на месте". В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры выразили поддержку Чехии, "но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию" с Россией.
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 13:20В мире
В Совфеде возмутились планам Чехии на компенсацию за взрывы в Врбетице
"Швеция выразила полную поддержку Чешской Республике на заседании Совета МИД Евросоюза в понедельник. Действия России неприемлемы, и мы рады, что ЕС выразил полную солидарность с Чехией и решительно осудил действия России. Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве теперь, когда его штат был сокращен", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Швеция "и дальше будет оценивать ситуацию и координировать (действия) с партнерами (по ЕС)".
В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.
В Кремле заявили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 17:04
Депутат указала на личный интерес Бабиша в антироссийской политике Чехии
 
РоссияАнн Линде (МИД Швеции)Жозеп БоррельЕвросоюзМоскваЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
Лента новостейМолния