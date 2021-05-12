https://ria.ru/20210512/pomosch-1732030445.html

Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве

Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве

Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Швеция выразила Чехии решительную поддержку в ходе заседания Совета МИД ЕС 10 мая, а также предложила поддержку посольству Чехии РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:19

2021-05-12T20:19

2021-05-12T20:19

россия

анн линде (мид швеции)

жозеп боррель

евросоюз

москва

чехия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Швеция выразила Чехии решительную поддержку в ходе заседания Совета МИД ЕС 10 мая, а также предложила поддержку посольству Чехии в Москве в связи с сокращением персонала из-за дипломатического конфликта, сообщила в среду РИА Новости представитель пресс-службы МИД Швеции Андреа Рёмпке.В понедельник в Брюсселе прошла встреча глав МИД ЕС, на которой, в том числе, обсуждался дипломатической конфликт Чехии и России и возможность высылки российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Прагой. По ее итогам, как сообщали СМИ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что высылка дипломатов "это крайняя мера", а продемонстрировать солидарность можно и другими способами, в частности, предложив "конкретную помощь на месте". В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры выразили поддержку Чехии, "но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию" с Россией.По ее словам, Швеция "и дальше будет оценивать ситуацию и координировать (действия) с партнерами (по ЕС)".В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.В Кремле заявили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/politika-1731649995.html

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html

россия

москва

чехия

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россия, анн линде (мид швеции), жозеп боррель, евросоюз, москва, чехия, в мире