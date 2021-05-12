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Петербургская погода побила температурный рекорд 1963 года
Петербургская погода побила температурный рекорд 1963 года
В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:56
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россия
погода
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).Тогда температура воздуха составила 26,6 градуса тепла.В гидрометцентре отметили, что воздух продолжит нагреваться, итоговое значение будет известно после 21:00 по московскому времени.
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россия, погода, санкт-петербург, общество

Петербургская погода побила температурный рекорд 1963 года

15:56 12.05.2021 (обновлено: 17:27 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Марина ДавыдоваЛетний день в Петербурге
Летний день в Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Марина Давыдова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Тогда температура воздуха составила 26,6 градуса тепла.
В гидрометцентре отметили, что воздух продолжит нагреваться, итоговое значение будет известно после 21:00 по московскому времени.
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