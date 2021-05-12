https://ria.ru/20210512/pogoda-1731977373.html
Петербургская погода побила температурный рекорд 1963 года
Петербургская погода побила температурный рекорд 1963 года
В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:56
2021-05-12T15:56
2021-05-12T17:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).Тогда температура воздуха составила 26,6 градуса тепла.В гидрометцентре отметили, что воздух продолжит нагреваться, итоговое значение будет известно после 21:00 по московскому времени.
https://ria.ru/20210329/klimat-1603312815.html
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россия, погода, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Тогда температура воздуха составила 26,6 градуса тепла.
В гидрометцентре отметили, что воздух продолжит нагреваться, итоговое значение будет известно после 21:00 по московскому времени.