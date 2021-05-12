https://ria.ru/20210512/pogoda-1731977373.html

Петербургская погода побила температурный рекорд 1963 года

Петербургская погода побила температурный рекорд 1963 года

В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:56

2021-05-12T15:56

2021-05-12T17:27

россия

погода

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/94750/06/947500669_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_fea95aa07ef2565c8405682b691573d6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. В Петербурге днем воздух прогрелся до 27 градусов — это выше рекордного показателя 1963 года, сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).Тогда температура воздуха составила 26,6 градуса тепла.В гидрометцентре отметили, что воздух продолжит нагреваться, итоговое значение будет известно после 21:00 по московскому времени.

https://ria.ru/20210329/klimat-1603312815.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, санкт-петербург, общество