https://ria.ru/20210512/pogoda-1731908916.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Теплая погода с кратковременными дождями разной интенсивности и температурой до плюс 22 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:26

2021-05-12T11:26

2021-05-12T11:26

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Теплая погода с кратковременными дождями разной интенсивности и температурой до плюс 22 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в канун выходных погода будет самая неблагоприятная - днем 14 числа ожидаются довольно интенсивные дожди, хотя они будут кратковременного характера. Температура останется довольно высокой: в ночные часы в Москве плюс 11-13, дневная температура 20-22 градуса."В субботу 15 числа атмосферное давление чуть понизится, погода будет облачная с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночь будет еще более теплой, в Москве порядка плюс 13-15 градусов. Дневная температура останется на уровне 20-22 градуса. В воскресенье дожди ожидаются меньше, температура существенно не изменится", - сказала Позднякова.Она отметила, что температура в выходные будет градуса на 4-5 выше нормы.

https://ria.ru/20210509/parad-1731582078.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество