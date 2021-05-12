https://ria.ru/20210512/pogoda-1731908916.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Теплая погода с кратковременными дождями разной интенсивности и температурой до плюс 22 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:26
2021-05-12T11:26
2021-05-12T11:26
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730646946_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_780e90dd2a6a5780b0b74291559fc9a5.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Теплая погода с кратковременными дождями разной интенсивности и температурой до плюс 22 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в канун выходных погода будет самая неблагоприятная - днем 14 числа ожидаются довольно интенсивные дожди, хотя они будут кратковременного характера. Температура останется довольно высокой: в ночные часы в Москве плюс 11-13, дневная температура 20-22 градуса."В субботу 15 числа атмосферное давление чуть понизится, погода будет облачная с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночь будет еще более теплой, в Москве порядка плюс 13-15 градусов. Дневная температура останется на уровне 20-22 градуса. В воскресенье дожди ожидаются меньше, температура существенно не изменится", - сказала Позднякова.Она отметила, что температура в выходные будет градуса на 4-5 выше нормы.
https://ria.ru/20210509/parad-1731582078.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730646946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c07e1797059c15dc5e676fa14c4519b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Теплая погода с кратковременными дождями разной интенсивности и температурой до плюс 22 ожидается в Москве
на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
По ее словам, в канун выходных погода будет самая неблагоприятная - днем 14 числа ожидаются довольно интенсивные дожди, хотя они будут кратковременного характера. Температура останется довольно высокой: в ночные часы в Москве плюс 11-13, дневная температура 20-22 градуса.
"В субботу 15 числа атмосферное давление чуть понизится, погода будет облачная с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ночь будет еще более теплой, в Москве порядка плюс 13-15 градусов. Дневная температура останется на уровне 20-22 градуса. В воскресенье дожди ожидаются меньше, температура существенно не изменится", - сказала Позднякова.
Она отметила, что температура в выходные будет градуса на 4-5 выше нормы.