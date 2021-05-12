https://ria.ru/20210512/pogoda-1731878902.html

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Южный циклон принесет в Москву в среду ливневые дожди и грозы, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:19

2021-05-12T08:19

2021-05-12T08:19

елена волосюк

погода

москва

ростовская область

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Южный циклон принесет в Москву в среду ливневые дожди и грозы, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В столичном регионе сегодня будет ощущаться влияние южного циклона, который накануне заливал дождями Кубань, Ставрополье, Ростовскую область, обрушил туда рекордное количество осадков. Облачные поля этого циклона, подчиняясь воздушным потокам, поднимаются к северу и уже начинают закрывать небо над столичным регионом. Так что сегодня будет преобладать облачная погода, во второй половине дня в Москве пройдут ливневые дожди, местами прогремят грозы. При этом восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, при грозах его порывы могут достигать 15 метров в секунду", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, в таких условиях дневной прогрев окажется ограничен и температура не превысит 20 градусов."Мы рассчитываем на плюс 19-21 в черте города, от 18 до 23 тепла на территории столичного региона. Атмосферное давление будет понемногу падать, но останется повышенным - 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210511/otoplenie-1731705377.html

москва

ростовская область

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елена волосюк, погода, москва, ростовская область, общество