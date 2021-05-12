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Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий на случай ЧС
Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий на случай ЧС
Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:25
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россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по организации действий в кризисной ситуации."Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минпросвещения.План безопасности включает разные компоненты и направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников, уточняется в рекомендациях.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, 23 человека ранены. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий на случай ЧС

21:25 12.05.2021 (обновлено: 21:51 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по организации действий в кризисной ситуации.
"Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минпросвещения.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 18:50
Минпросвещения окажет помощь ученикам, пострадавшим в школе в Казани
План безопасности включает разные компоненты и направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников, уточняется в рекомендациях.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, 23 человека ранены. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура.
 
РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
 
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