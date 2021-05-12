https://ria.ru/20210512/plan-1732038400.html
Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий на случай ЧС
Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий на случай ЧС
Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T21:25
2021-05-12T21:25
2021-05-12T21:51
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по организации действий в кризисной ситуации."Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минпросвещения.План безопасности включает разные компоненты и направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников, уточняется в рекомендациях.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, 23 человека ранены. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура.
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РИА Новости
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по организации действий в кризисной ситуации.
"Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минпросвещения.
План безопасности включает разные компоненты и направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников, уточняется в рекомендациях.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, 23 человека ранены. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура.