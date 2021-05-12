https://ria.ru/20210512/plan-1732038400.html

Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий на случай ЧС

Минпросвещения рекомендовало школам иметь план действий на случай ЧС

Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T21:25

2021-05-12T21:25

2021-05-12T21:51

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ рекомендует каждой общеобразовательной организации в России иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, следует из рекомендаций по организации действий в кризисной ситуации."Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях", - говорится в документе, опубликованном на сайте Минпросвещения.План безопасности включает разные компоненты и направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников, уточняется в рекомендациях.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, 23 человека ранены. 12 мая в Татарстане был объявлен день траура.

https://ria.ru/20210511/pomosch-1731836505.html

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2021

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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество