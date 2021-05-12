https://ria.ru/20210512/peremirie-1731890321.html

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:56

2021-05-12T09:56

2021-05-12T09:56

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в ДНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов и противотанкового ракетного комплекса.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210509/donbass-1731536314.html

https://ria.ru/20210508/obstrel-1731509401.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире