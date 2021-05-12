https://ria.ru/20210512/perekhvat-1731981925.html
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции — два истребителя "Мираж-2000" и заправщик С-135, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:17
2021-05-12T16:17
2021-05-12T16:46
россия
ввс франции
черное море
су-27
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731986589_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_50a7e9cd73331653daa64922b058f139.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции — два истребителя "Мираж-2000" и заправщик С-135, сообщает Национальный центр управления обороной.Экипаж не допустил нарушения границы. После разворота Су-27 вернулся на аэродром базирования.Вчера сообщалось о перехвате над Баренцевым морем четырех иностранных самолетов — трех французских и одного норвежского.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/su-27-1603475289.html
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731986589_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3ac2083e43f0d5b0d6ecb426f9c16de2.jpg
Российский истребитель перехватил французские самолеты над Черным морем. Кадры Минобороны
Российский истребитель снова перехватил над Черным морем французские самолеты - два истребителя и заправщик
2021-05-12T16:17
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ввс франции, черное море, су-27, безопасность