https://ria.ru/20210512/perekhvat-1731981925.html

Российский Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета

Российский Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета

Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции — два истребителя "Мираж-2000" и заправщик С-135, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:17

2021-05-12T16:17

2021-05-12T16:46

россия

ввс франции

черное море

су-27

безопасность

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции — два истребителя "Мираж-2000" и заправщик С-135, сообщает Национальный центр управления обороной.Экипаж не допустил нарушения границы. После разворота Су-27 вернулся на аэродром базирования.Вчера сообщалось о перехвате над Баренцевым морем четырех иностранных самолетов — трех французских и одного норвежского.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/su-27-1603475289.html

россия

черное море

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2021

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Российский истребитель перехватил французские самолеты над Черным морем. Кадры Минобороны Российский истребитель снова перехватил над Черным морем французские самолеты - два истребителя и заправщик 2021-05-12T16:17 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ввс франции, черное море, су-27, безопасность