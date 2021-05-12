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Российский Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции — два истребителя "Мираж-2000" и заправщик С-135, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:17
2021-05-12T16:46
россия
ввс франции
черное море
су-27
безопасность
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции — два истребителя "Мираж-2000" и заправщик С-135, сообщает Национальный центр управления обороной.Экипаж не допустил нарушения границы. После разворота Су-27 вернулся на аэродром базирования.Вчера сообщалось о перехвате над Баренцевым морем четырех иностранных самолетов — трех французских и одного норвежского.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
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Российский истребитель перехватил французские самолеты над Черным морем. Кадры Минобороны
Российский истребитель снова перехватил над Черным морем французские самолеты - два истребителя и заправщик
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россия, ввс франции, черное море, су-27, безопасность

Российский Су-27 перехватил над Черным морем три французских самолета

16:17 12.05.2021 (обновлено: 16:46 12.05.2021)
 
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский Су-27 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции — два истребителя "Мираж-2000" и заправщик С-135, сообщает Национальный центр управления обороной.
Экипаж не допустил нарушения границы. После разворота Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Вчера сообщалось о перехвате над Баренцевым морем четырех иностранных самолетов — трех французских и одного норвежского.
Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.
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