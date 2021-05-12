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Глава турассоциации Европы предположил, когда могут ввести COVID-паспорта
Глава турассоциации Европы предположил, когда могут ввести COVID-паспорта
Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс надеется, что COVID-сертификаты в Евросоюзе могут появиться даже до июня. Об этом он сказал в интервью РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:23
2021-05-12T08:23
2021-05-12T08:23
туризм
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс надеется, что COVID-сертификаты в Евросоюзе могут появиться даже до июня. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.Предложение ЕК сейчас проходит согласование в институтах власти ЕС. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне в начале сезона отпусков.Европейский союз параллельно ведет две процедуры подготовки к запуску коронавирусных сертификатов: переговоры по согласованию законодательного положения, а также работу по запуску технической системы, в рамках которой уже в мае стартует пилотное тестирование сертификатов в ряде стран.ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, в том числе, туроператоров, отели, представителей достопримечательностей, среди которых как мировые бренды, так и локальных независимые компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, новости - туризм, евросоюз, европа, в мире
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс надеется, что COVID-сертификаты в Евросоюзе могут появиться даже до июня. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
"Я надеюсь, что "зеленые" сертификаты (по коронавирусу - ред.) станут цифровыми, что они появятся быстрее, чем в июне", - сказал он.
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.
Предложение ЕК сейчас проходит согласование в институтах власти ЕС. Еврокомиссия
надеется, что система сертификатов заработает уже в июне в начале сезона отпусков.
Европейский союз параллельно ведет две процедуры подготовки к запуску коронавирусных сертификатов: переговоры по согласованию законодательного положения, а также работу по запуску технической системы, в рамках которой уже в мае стартует пилотное тестирование сертификатов в ряде стран.
ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, в том числе, туроператоров, отели, представителей достопримечательностей, среди которых как мировые бренды, так и локальных независимые компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе
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