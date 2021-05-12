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Туризм
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В Евросоюзе прокомментировали введение COVID-сертификатов
В Евросоюзе прокомментировали введение COVID-сертификатов
COVID-сертификаты в Евросоюзе должны быть временной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в принципе они являются препятствием для... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:09
2021-05-12T08:09
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. COVID-сертификаты в Евросоюзе должны быть временной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в принципе они являются препятствием для путешествий, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс (Tom Jenkins)."Они (COVID-сертификаты - ред.) будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной", - сказал он.Сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом, добавил Дженкинс.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.Предложение ЕК должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне в начале сезона отпусков.ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, в том числе, туроператоров, отели, представителей достопримечательностей, среди которых как мировые бренды, так и локальных независимые компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
https://ria.ru/20210511/aviasoobschenie-1731808226.html
https://ria.ru/20210512/turizm-1731876658.html
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новости - туризм, еврокомиссия, евросоюз, европа

В Евросоюзе прокомментировали введение COVID-сертификатов

08:09 12.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости, Мария Князева. COVID-сертификаты в Евросоюзе должны быть временной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в принципе они являются препятствием для путешествий, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс (Tom Jenkins).
"Они (COVID-сертификаты - ред.) будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной", - сказал он.
Сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом, добавил Дженкинс.
Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.
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Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
Предложение ЕК должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза. Еврокомиссия надеется, что система сертификатов заработает уже в июне в начале сезона отпусков.
ETOA - это ассоциация, объединяющая порядка 1,2 тысячи членов, в том числе, туроператоров, отели, представителей достопримечательностей, среди которых как мировые бренды, так и локальных независимые компании. Ассоциация сотрудничает с представителями власти, чтобы создавать устойчивую бизнес-среду в сфере туризма в Европе.
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