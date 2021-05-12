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"Восхищаюсь решимостью": китайцы оценили речь Путина на параде Победы
"Восхищаюсь решимостью": китайцы оценили речь Путина на параде Победы
Китайский портал Guancha опубликовал материал, посвященный проведению в Москве парада Победы и выступлению на нем президента Владимира Путина. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T05:54
2021-05-12T05:54
россия
парад победы
владимир путин
москва
в мире
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Китайский портал Guancha опубликовал материал, посвященный проведению в Москве парада Победы и выступлению на нем президента Владимира Путина.Как говорится в материале, российский лидер заявил о том, что День Победы всегда будет для России священным праздником, но сейчас многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Путин также указал, что нет прощения и тем, кто забыл уроки Второй мировой войны и снова замышляет агрессивные планы.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Россия и в этот раз не позволит себе проиграть", – написал один из комментаторов."Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам", - отметил другой пользователь."Сегодня люди помнят день высадки в Нормандии, но забывают о плоти и крови, которыми выложен путь от Москвы до Берлина", - посетовал третий читатель."США уже стерли вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников", - заявил четвертый пользователь."В настоящее время Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна!" – добавил еще один комментатор.Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210511/pobeda-1731809753.html
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россия, парад победы, владимир путин, москва, в мире

"Восхищаюсь решимостью": китайцы оценили речь Путина на параде Победы

05:54 12.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Китайский портал Guancha опубликовал материал, посвященный проведению в Москве парада Победы и выступлению на нем президента Владимира Путина.
Как говорится в материале, российский лидер заявил о том, что День Победы всегда будет для России священным праздником, но сейчас многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Путин также указал, что нет прощения и тем, кто забыл уроки Второй мировой войны и снова замышляет агрессивные планы.
Боевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Россия и в этот раз не позволит себе проиграть", – написал один из комментаторов.
"Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам", - отметил другой пользователь.
"Сегодня люди помнят день высадки в Нормандии, но забывают о плоти и крови, которыми выложен путь от Москвы до Берлина", - посетовал третий читатель.
"США уже стерли вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников", - заявил четвертый пользователь.
"В настоящее время Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна!" – добавил еще один комментатор.
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Парад Победы прошел во многих городах России - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Парад Победы прошел во многих городах РоссииТрадиционный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве.
 
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