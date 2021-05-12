https://ria.ru/20210512/parad-1731875007.html

"Восхищаюсь решимостью": китайцы оценили речь Путина на параде Победы

"Восхищаюсь решимостью": китайцы оценили речь Путина на параде Победы

Китайский портал Guancha опубликовал материал, посвященный проведению в Москве парада Победы и выступлению на нем президента Владимира Путина. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T05:54

2021-05-12T05:54

2021-05-12T05:54

россия

парад победы

владимир путин

москва

в мире

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Китайский портал Guancha опубликовал материал, посвященный проведению в Москве парада Победы и выступлению на нем президента Владимира Путина.Как говорится в материале, российский лидер заявил о том, что День Победы всегда будет для России священным праздником, но сейчас многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Путин также указал, что нет прощения и тем, кто забыл уроки Второй мировой войны и снова замышляет агрессивные планы.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Россия и в этот раз не позволит себе проиграть", – написал один из комментаторов."Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам", - отметил другой пользователь."Сегодня люди помнят день высадки в Нормандии, но забывают о плоти и крови, которыми выложен путь от Москвы до Берлина", - посетовал третий читатель."США уже стерли вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников", - заявил четвертый пользователь."В настоящее время Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна!" – добавил еще один комментатор.Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210511/pobeda-1731809753.html

https://ria.ru/20210509/parad-1731608650.html

россия

москва

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