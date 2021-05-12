https://ria.ru/20210512/ozon-1731873317.html

Ozon включен в состав индекса MSCI Russia

Ozon включен в состав индекса MSCI Russia

Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T03:46

2021-05-12T03:46

2021-05-12T03:46

россия

ozon

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра.Согласно данным таблицы, бумаги Ozon появились в списке компаний-участников индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 28 мая.В настоящее время в состав индекса, помимо прочих, входят бумаги таких компаний, как "Сбербанк", "Газпром", "Лукойл", "Норникель", "Яндекс", "Новатэк", "Татнефть", "Роснефть", TCS Group, "Полюс".MSCI Russia - биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их весов.Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 11 миллионов товарных наименований в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют продавцы маркетплейса из разных регионов России и зарубежья.

https://ria.ru/20210416/kredity-1728619759.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ozon, экономика