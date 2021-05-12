https://ria.ru/20210512/ozon-1731873317.html
Ozon включен в состав индекса MSCI Russia
Ozon включен в состав индекса MSCI Russia
Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:46
2021-05-12T03:46
2021-05-12T03:46
россия
ozon
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730452447_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_8ed64c8ce7d7cee139a58c84aa99e080.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра.Согласно данным таблицы, бумаги Ozon появились в списке компаний-участников индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 28 мая.В настоящее время в состав индекса, помимо прочих, входят бумаги таких компаний, как "Сбербанк", "Газпром", "Лукойл", "Норникель", "Яндекс", "Новатэк", "Татнефть", "Роснефть", TCS Group, "Полюс".MSCI Russia - биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их весов.Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 11 миллионов товарных наименований в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют продавцы маркетплейса из разных регионов России и зарубежья.
https://ria.ru/20210416/kredity-1728619759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730452447_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cf0e9d4ce023b025a4fd1a90a80c824b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ozon, экономика