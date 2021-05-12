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Ozon включен в состав индекса MSCI Russia
Ozon включен в состав индекса MSCI Russia
Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:46
2021-05-12T03:46
россия
ozon
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра.Согласно данным таблицы, бумаги Ozon появились в списке компаний-участников индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 28 мая.В настоящее время в состав индекса, помимо прочих, входят бумаги таких компаний, как "Сбербанк", "Газпром", "Лукойл", "Норникель", "Яндекс", "Новатэк", "Татнефть", "Роснефть", TCS Group, "Полюс".MSCI Russia - биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их весов.Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 11 миллионов товарных наименований в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют продавцы маркетплейса из разных регионов России и зарубежья.
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россия, ozon, экономика

Ozon включен в состав индекса MSCI Russia

03:46 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon
Сортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Акции одного из крупнейших в России интернет-ритейлеров Ozon включены в состав индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра.
Согласно данным таблицы, бумаги Ozon появились в списке компаний-участников индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 28 мая.
В настоящее время в состав индекса, помимо прочих, входят бумаги таких компаний, как "Сбербанк", "Газпром", "Лукойл", "Норникель", "Яндекс", "Новатэк", "Татнефть", "Роснефть", TCS Group, "Полюс".
MSCI Russia - биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их весов.
Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 11 миллионов товарных наименований в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют продавцы маркетплейса из разных регионов России и зарубежья.
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 17:02
Альфа-Банк будет выдавать кредиты продавцам Ozon без залога и комиссий
 
РоссияOzonЭкономика
 
 
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