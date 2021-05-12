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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210512/ovoschi-1731948115.html
Китай нарастил поставки овощей в Приморье
Китай нарастил поставки овощей в Приморье
Китай нарастил поставки овощей в Приморье, сообщает PRIM NEWS. С начала 2021 года из КНР в российский регион ввезли 44 тысяч 734 тонн плодоовощной продукции. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:04
2021-05-12T14:08
россия-китай: главное
китай
приморский край
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай нарастил поставки овощей в Приморье, сообщает PRIM NEWS. С начала 2021 года из КНР в российский регион ввезли 44 тысяч 734 тонн плодоовощной продукции.Только 3 по 9 мая 2021 года управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проверено 4 тысяч 560 тонн плодоовощной продукции из КНР. Это на 300 тонн больше объемов ввезенной плодоовощной продукции за соответствующий период 2020 года, говорится в релизе ведомства.В частности, проверено 887 тонн томатов, 240,9 тонны сладкого и острого перца, 346 тонн огурцов, 666 тонн репчатого лука и чеснока. Кроме того, за отчетный период из КНР импортировано 706 тонн капусты, 309 тонн баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, а также 807 тонн свеклы и моркови. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года ввоз этих овощей увеличился в два раза.
https://ria.ru/20210508/kitay-1731468482.html
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китай, приморский край

Китай нарастил поставки овощей в Приморье

14:04 12.05.2021 (обновлено: 14:08 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с помидорами на Дорогомиловском рынке в Москве
Прилавок с помидорами на Дорогомиловском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай нарастил поставки овощей в Приморье, сообщает PRIM NEWS. С начала 2021 года из КНР в российский регион ввезли 44 тысяч 734 тонн плодоовощной продукции.
Только 3 по 9 мая 2021 года управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проверено 4 тысяч 560 тонн плодоовощной продукции из КНР. Это на 300 тонн больше объемов ввезенной плодоовощной продукции за соответствующий период 2020 года, говорится в релизе ведомства.
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8 мая, 10:48Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли Китая вырос на 28,5% в январе-апреле
В частности, проверено 887 тонн томатов, 240,9 тонны сладкого и острого перца, 346 тонн огурцов, 666 тонн репчатого лука и чеснока. Кроме того, за отчетный период из КНР импортировано 706 тонн капусты, 309 тонн баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, а также 807 тонн свеклы и моркови. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года ввоз этих овощей увеличился в два раза.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПриморский край
 
 
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