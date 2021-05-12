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Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска
Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска
Чуть более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T07:19
2021-05-12T07:19
2021-05-12T11:28
туризм
россия
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Чуть более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" и поделились результатами с РИА Новости.В 2020 году без отдыха в этот период решили обойтись более половины граждан.Среди причин отказа от отпуска респонденты также указывали закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), а также недостаток средств (11%).На решение повлияло и ограничение авиасообщения с Турцией: четыре процента россиян уже купили путевки или хотели отдохнуть именно там.Те, кто все же решился взять отпуск, намерены уехать на дачу или на природу (23%), а также путешествовать по России или за рубежом (21%). Еще 15% хотят остаться дома, а девять процентов еще не определились с планами.Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга лидерами направлений внутри страны стали Крым, Калининград и Краснодарский край, в Сибири и на Урале — Алтай, Байкал и Сочи.Онлайн-опрос проводился с 25 по 30 апреля во всех российских регионах. В нем участвовали две тысячи человек.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Чуть более 30% россиян
решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" и поделились результатами с РИА Новости.
В 2020 году без отдыха в этот период решили обойтись более половины граждан.
Среди причин отказа от отпуска респонденты также указывали закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), а также недостаток средств (11%).
На решение повлияло и ограничение авиасообщения с Турцией: четыре процента россиян уже купили путевки или хотели отдохнуть именно там.
Те, кто все же решился взять отпуск, намерены уехать на дачу или на природу (23%), а также путешествовать по России или за рубежом (21%). Еще 15% хотят остаться дома, а девять процентов еще не определились с планами.
Среди жителей Москвы
и Санкт-Петербурга
лидерами направлений внутри страны стали Крым, Калининград
и Краснодарский край
, в Сибири и на Урале — Алтай, Байкал
и Сочи
.
Онлайн-опрос проводился с 25 по 30 апреля во всех российских регионах. В нем участвовали две тысячи человек.