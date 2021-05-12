Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210512/otpusk-1731877066.html
Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска
Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска
Чуть более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T07:19
2021-05-12T11:28
туризм
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728278530_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_968c3cc8c6cb2bcfbe63f27bf9d598bb.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Чуть более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" и поделились результатами с РИА Новости.В 2020 году без отдыха в этот период решили обойтись более половины граждан.Среди причин отказа от отпуска респонденты также указывали закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), а также недостаток средств (11%).На решение повлияло и ограничение авиасообщения с Турцией: четыре процента россиян уже купили путевки или хотели отдохнуть именно там.Те, кто все же решился взять отпуск, намерены уехать на дачу или на природу (23%), а также путешествовать по России или за рубежом (21%). Еще 15% хотят остаться дома, а девять процентов еще не определились с планами.Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга лидерами направлений внутри страны стали Крым, Калининград и Краснодарский край, в Сибири и на Урале — Алтай, Байкал и Сочи.Онлайн-опрос проводился с 25 по 30 апреля во всех российских регионах. В нем участвовали две тысячи человек.
https://realty.ria.ru/20210428/kvartira-1730103269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728278530_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e900621f3060c11939711011c00b7811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска

07:19 12.05.2021 (обновлено: 11:28 12.05.2021)
 
© Depositphotos / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / Valerii_Honcharuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Чуть более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" и поделились результатами с РИА Новости.
В 2020 году без отдыха в этот период решили обойтись более половины граждан.
Среди причин отказа от отпуска респонденты также указывали закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), а также недостаток средств (11%).
На решение повлияло и ограничение авиасообщения с Турцией: четыре процента россиян уже купили путевки или хотели отдохнуть именно там.
Те, кто все же решился взять отпуск, намерены уехать на дачу или на природу (23%), а также путешествовать по России или за рубежом (21%). Еще 15% хотят остаться дома, а девять процентов еще не определились с планами.
Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга лидерами направлений внутри страны стали Крым, Калининград и Краснодарский край, в Сибири и на Урале — Алтай, Байкал и Сочи.
Онлайн-опрос проводился с 25 по 30 апреля во всех российских регионах. В нем участвовали две тысячи человек.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Режим "выкл": как обезопасить квартиру перед отъездом в отпуск
 
ТуризмРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния