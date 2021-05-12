https://ria.ru/20210512/otpusk-1731877066.html

Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска

Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска

Чуть более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T07:19

2021-05-12T07:19

2021-05-12T11:28

туризм

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728278530_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_968c3cc8c6cb2bcfbe63f27bf9d598bb.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Чуть более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" и поделились результатами с РИА Новости.В 2020 году без отдыха в этот период решили обойтись более половины граждан.Среди причин отказа от отпуска респонденты также указывали закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), а также недостаток средств (11%).На решение повлияло и ограничение авиасообщения с Турцией: четыре процента россиян уже купили путевки или хотели отдохнуть именно там.Те, кто все же решился взять отпуск, намерены уехать на дачу или на природу (23%), а также путешествовать по России или за рубежом (21%). Еще 15% хотят остаться дома, а девять процентов еще не определились с планами.Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга лидерами направлений внутри страны стали Крым, Калининград и Краснодарский край, в Сибири и на Урале — Алтай, Байкал и Сочи.Онлайн-опрос проводился с 25 по 30 апреля во всех российских регионах. В нем участвовали две тысячи человек.

https://realty.ria.ru/20210428/kvartira-1730103269.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество