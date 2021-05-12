https://ria.ru/20210512/otchet-1731900868.html

Отчет правительства о работе в 2020 году. Прямая трансляция

Отчет правительства о работе в 2020 году. Прямая трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчетом о работе правительства за прошлый год. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:52

2021-05-12T10:52

2021-05-12T14:00

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчетом о работе правительства за прошлый год.Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, среди основных тем — борьба с коронавирусом, эффективность поддержки граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования, новые форматы предоставления социальных услуг, перезагрузка системы госуправления.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Правительство России отчитывается об итогах работы в 2020 году LIVE: Правительство России отчитывается об итогах работы в 2020 году 2021-05-12T10:52 true PT231M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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