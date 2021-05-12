https://ria.ru/20210512/otchet-1731900868.html
Отчет правительства о работе в 2020 году. Прямая трансляция
Отчет правительства о работе в 2020 году. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчетом о работе правительства за прошлый год. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:52
2021-05-12T10:52
2021-05-12T14:00
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчетом о работе правительства за прошлый год.Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, среди основных тем — борьба с коронавирусом, эффективность поддержки граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования, новые форматы предоставления социальных услуг, перезагрузка системы госуправления.
РИА Новости
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LIVE: Правительство России отчитывается об итогах работы в 2020 году
LIVE: Правительство России отчитывается об итогах работы в 2020 году
2021-05-12T10:52
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PT231M58S
РИА Новости
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видео, михаил мишустин, правительство рф, экономика
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает с отчетом о работе правительства за прошлый год.
Как ранее сообщила пресс-служба кабмина, среди основных тем — борьба с коронавирусом, эффективность поддержки граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования, новые форматы предоставления социальных услуг, перезагрузка системы госуправления.