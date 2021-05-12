https://ria.ru/20210512/orfanika-1731996246.html

Пятая Всероссийская конференция "Орфаника"

Пятая Всероссийская конференция "Орфаника"

18 мая в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пятая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.

2021-05-12T17:23

2021-05-12T17:23

2021-05-12T17:23

анонсы

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К участию приглашены: - президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ; - главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА; - главный внештатный детский специалист кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария ШКОЛЬНИКОВА.В ходе мероприятия будут обсуждены наследственные болезни нервной системы, вопросы функциональной оценки пациентов с нервно-мышечными заболеваниями по моторным шкалам, орфанные заболевания в кардиологии и ревматологии. Также в рамках конференции - мастер-класс по маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями и специальная секция-консилиум в режиме реального времени "Спрашивали? Отвечаем!".Онлайн-трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы