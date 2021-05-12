Пятая Всероссийская конференция "Орфаника"
18 мая в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пятая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;
- главный внештатный детский специалист кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария ШКОЛЬНИКОВА.
В ходе мероприятия будут обсуждены наследственные болезни нервной системы, вопросы функциональной оценки пациентов с нервно-мышечными заболеваниями по моторным шкалам, орфанные заболевания в кардиологии и ревматологии. Также в рамках конференции - мастер-класс по маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями и специальная секция-консилиум в режиме реального времени "Спрашивали? Отвечаем!".
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;
- главный внештатный детский специалист кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария ШКОЛЬНИКОВА.
В ходе мероприятия будут обсуждены наследственные болезни нервной системы, вопросы функциональной оценки пациентов с нервно-мышечными заболеваниями по моторным шкалам, орфанные заболевания в кардиологии и ревматологии. Также в рамках конференции - мастер-класс по маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями и специальная секция-консилиум в режиме реального времени "Спрашивали? Отвечаем!".
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru