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Пятая Всероссийская конференция "Орфаника"
Пятая Всероссийская конференция "Орфаника"
18 мая в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пятая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
2021-05-12T17:23
2021-05-12T17:23
анонсы
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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1731996246.jpg?1620829399
К участию приглашены: - президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ; - главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА; - главный внештатный детский специалист кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария ШКОЛЬНИКОВА.В ходе мероприятия будут обсуждены наследственные болезни нервной системы, вопросы функциональной оценки пациентов с нервно-мышечными заболеваниями по моторным шкалам, орфанные заболевания в кардиологии и ревматологии. Также в рамках конференции - мастер-класс по маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями и специальная секция-консилиум в режиме реального времени "Спрашивали? Отвечаем!".Онлайн-трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Пятая Всероссийская конференция "Орфаника"

17:23 12.05.2021
 
Читать ria.ru в
18 мая в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пятая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина АЛЕКСЕЕВА;
- главный внештатный детский специалист кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Мария ШКОЛЬНИКОВА.

В ходе мероприятия будут обсуждены наследственные болезни нервной системы, вопросы функциональной оценки пациентов с нервно-мышечными заболеваниями по моторным шкалам, орфанные заболевания в кардиологии и ревматологии. Также в рамках конференции - мастер-класс по маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями и специальная секция-консилиум в режиме реального времени "Спрашивали? Отвечаем!".

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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