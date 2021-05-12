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В Узбекистане на охоте россиянин застрелил краснокнижного бурого медведя
В Узбекистане на охоте россиянин застрелил краснокнижного бурого медведя
Гражданин России во время охоты под Ташкентом застрелил краснокнижного тянь-шаньского бурого медведя, разрешение на отстрел было выдано в рамках утвержденной... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:03
2021-05-12T17:03
россия
евгений широков
ташкентская область
ташкент
происшествия
в мире
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ТАШКЕНТ, 12 мая – РИА Новости. Гражданин России во время охоты под Ташкентом застрелил краснокнижного тянь-шаньского бурого медведя, разрешение на отстрел было выдано в рамках утвержденной квоты, сообщает в среду пресс-служба госкомитета по экологии и охраны окружающей среды (госкомэкологии) Узбекистана.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что гражданин России Евгений Широков застрелил во время охоты в Ташкентской области тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в Красную книгу. При этом, по словам активистов, у охотника было официальное разрешение госкомэкологии на отстрел двух медведей. Новость об отстреле медведя вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи обрушились с критикой на экологические власти, позволяющие иностранцам убивать редких животных в республике."Разрешение на охоту на тянь-шаньского бурого медведя было выдано при полном соблюдении требований закона", - говорится в сообщении на сайте Госкомэкологии.По данным ведомства, в соответствии с законом "Об охоте и охотничьем хозяйстве", ежегодная квота на охоту на диких животных устанавливается также и на редкие и малочисленных виды животных на платной основе.В пресс-службе уточнили, что 4 декабря 2020 года межведомственная комиссия по биоресурсам определила выделенные квоты для охоты на редких и внесённых в Красную книгу животных на 2021 год. "Там была указана и охота на двух тянь-шаньских бурых медведей", - уточнили в госкомэкологии.По данным ведомства, в настоящее время популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает порядка 500 особей. Тянь-шаньский бурый медведь является наиболее редким подвидом бурого медведя. У животного светлая окраска меха, его отличительным признаком являются длинные белые когти. Тянь-шаньский медведь занесен в Красную книгу, относится к исчезающим видам животных. Обитает в горах Памира и Тянь-Шаня. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 250 кг. Однако встречаются и очень крупные особи.
https://ria.ru/20210429/deputat-1730465568.html
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россия, евгений широков, ташкентская область, ташкент, происшествия, в мире

В Узбекистане на охоте россиянин застрелил краснокнижного бурого медведя

17:03 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТАШКЕНТ, 12 мая – РИА Новости. Гражданин России во время охоты под Ташкентом застрелил краснокнижного тянь-шаньского бурого медведя, разрешение на отстрел было выдано в рамках утвержденной квоты, сообщает в среду пресс-служба госкомитета по экологии и охраны окружающей среды (госкомэкологии) Узбекистана.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что гражданин России Евгений Широков застрелил во время охоты в Ташкентской области тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в Красную книгу. При этом, по словам активистов, у охотника было официальное разрешение госкомэкологии на отстрел двух медведей. Новость об отстреле медведя вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи обрушились с критикой на экологические власти, позволяющие иностранцам убивать редких животных в республике.
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"Разрешение на охоту на тянь-шаньского бурого медведя было выдано при полном соблюдении требований закона", - говорится в сообщении на сайте Госкомэкологии.
По данным ведомства, в соответствии с законом "Об охоте и охотничьем хозяйстве", ежегодная квота на охоту на диких животных устанавливается также и на редкие и малочисленных виды животных на платной основе.
В пресс-службе уточнили, что 4 декабря 2020 года межведомственная комиссия по биоресурсам определила выделенные квоты для охоты на редких и внесённых в Красную книгу животных на 2021 год. "Там была указана и охота на двух тянь-шаньских бурых медведей", - уточнили в госкомэкологии.
По данным ведомства, в настоящее время популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает порядка 500 особей. Тянь-шаньский бурый медведь является наиболее редким подвидом бурого медведя. У животного светлая окраска меха, его отличительным признаком являются длинные белые когти. Тянь-шаньский медведь занесен в Красную книгу, относится к исчезающим видам животных. Обитает в горах Памира и Тянь-Шаня. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 250 кг. Однако встречаются и очень крупные особи.
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