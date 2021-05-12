https://ria.ru/20210512/okhota-1731991576.html

В Узбекистане на охоте россиянин застрелил краснокнижного бурого медведя

В Узбекистане на охоте россиянин застрелил краснокнижного бурого медведя

Гражданин России во время охоты под Ташкентом застрелил краснокнижного тянь-шаньского бурого медведя, разрешение на отстрел было выдано в рамках утвержденной... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:03

2021-05-12T17:03

2021-05-12T17:03

россия

евгений широков

ташкентская область

ташкент

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155246/09/1552460957_0:383:2787:1951_1920x0_80_0_0_01913048e5757c7d707aa4144a32e753.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая – РИА Новости. Гражданин России во время охоты под Ташкентом застрелил краснокнижного тянь-шаньского бурого медведя, разрешение на отстрел было выдано в рамках утвержденной квоты, сообщает в среду пресс-служба госкомитета по экологии и охраны окружающей среды (госкомэкологии) Узбекистана.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что гражданин России Евгений Широков застрелил во время охоты в Ташкентской области тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в Красную книгу. При этом, по словам активистов, у охотника было официальное разрешение госкомэкологии на отстрел двух медведей. Новость об отстреле медведя вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи обрушились с критикой на экологические власти, позволяющие иностранцам убивать редких животных в республике."Разрешение на охоту на тянь-шаньского бурого медведя было выдано при полном соблюдении требований закона", - говорится в сообщении на сайте Госкомэкологии.По данным ведомства, в соответствии с законом "Об охоте и охотничьем хозяйстве", ежегодная квота на охоту на диких животных устанавливается также и на редкие и малочисленных виды животных на платной основе.В пресс-службе уточнили, что 4 декабря 2020 года межведомственная комиссия по биоресурсам определила выделенные квоты для охоты на редких и внесённых в Красную книгу животных на 2021 год. "Там была указана и охота на двух тянь-шаньских бурых медведей", - уточнили в госкомэкологии.По данным ведомства, в настоящее время популяция тянь-шаньских бурых медведей в Узбекистане насчитывает порядка 500 особей. Тянь-шаньский бурый медведь является наиболее редким подвидом бурого медведя. У животного светлая окраска меха, его отличительным признаком являются длинные белые когти. Тянь-шаньский медведь занесен в Красную книгу, относится к исчезающим видам животных. Обитает в горах Памира и Тянь-Шаня. Имеет относительно небольшие размеры: длина тела до 140 см, масса до 250 кг. Однако встречаются и очень крупные особи.

https://ria.ru/20210429/deputat-1730465568.html

https://ria.ru/20210504/inspektor-1731092811.html

россия

ташкентская область

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений широков, ташкентская область, ташкент, происшествия, в мире