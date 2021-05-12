https://ria.ru/20210512/odnoklassniki-1731995216.html

Одноклассники рассказали, как пользователи отметили День Победы

Одноклассники рассказали, как пользователи отметили День Победы

Ко Дню Победы Одноклассники запустили для пользователей несколько сервисов. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:20

2021-05-12T17:20

2021-05-12T17:20

одноклассники

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155752/06/1557520680_115:0:3754:2047_1920x0_80_0_0_fda91507c81720b730851d31e266aedd.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ко Дню Победы Одноклассники запустили для пользователей несколько сервисов.С помощью специального конструктора публикаций люди благодарили ветеранов за мир и вспоминали жертв войны. Всего за праздничные дни было опубликовано свыше 1,5 миллионов таких постов.В "Моментах" пользователи украшали фото и видео специальной праздничной рамкой, а также поздравляли друзей и близких. Аудитория сервиса на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек. Кроме того, пользователи поздравляли друг друга с помощью подарков, открыток и стикеров в сообщениях. За три дня в Одноклассниках было отправлено более 550 миллионов подарков и свыше 127 миллионов открыток и стикеров в сообщениях.Также к празднованию Дня Победы в Одноклассниках присоединились ведущие СМИ. РИА Новости предложило детям пользователей принять участие в марафоне рисунков, который собрал свыше 6 тысяч работ. Наиболее яркие работы были показаны на одном из самых больших медиаэкранов Москвы на Зубовском бульваре.

https://ria.ru/20210402/odnoklassniki-1603946436.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, день победы