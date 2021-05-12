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Одноклассники рассказали, как пользователи отметили День Победы
Одноклассники рассказали, как пользователи отметили День Победы
Ко Дню Победы Одноклассники запустили для пользователей несколько сервисов. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:20
2021-05-12T17:20
одноклассники
день победы
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ко Дню Победы Одноклассники запустили для пользователей несколько сервисов.С помощью специального конструктора публикаций люди благодарили ветеранов за мир и вспоминали жертв войны. Всего за праздничные дни было опубликовано свыше 1,5 миллионов таких постов.В "Моментах" пользователи украшали фото и видео специальной праздничной рамкой, а также поздравляли друзей и близких. Аудитория сервиса на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек. Кроме того, пользователи поздравляли друг друга с помощью подарков, открыток и стикеров в сообщениях. За три дня в Одноклассниках было отправлено более 550 миллионов подарков и свыше 127 миллионов открыток и стикеров в сообщениях.Также к празднованию Дня Победы в Одноклассниках присоединились ведущие СМИ. РИА Новости предложило детям пользователей принять участие в марафоне рисунков, который собрал свыше 6 тысяч работ. Наиболее яркие работы были показаны на одном из самых больших медиаэкранов Москвы на Зубовском бульваре.
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одноклассники, день победы

Одноклассники рассказали, как пользователи отметили День Победы

17:20 12.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ко Дню Победы Одноклассники запустили для пользователей несколько сервисов.
С помощью специального конструктора публикаций люди благодарили ветеранов за мир и вспоминали жертв войны. Всего за праздничные дни было опубликовано свыше 1,5 миллионов таких постов.
В "Моментах" пользователи украшали фото и видео специальной праздничной рамкой, а также поздравляли друзей и близких. Аудитория сервиса на День Победы составила рекордные 11,5 млн человек. Кроме того, пользователи поздравляли друг друга с помощью подарков, открыток и стикеров в сообщениях. За три дня в Одноклассниках было отправлено более 550 миллионов подарков и свыше 127 миллионов открыток и стикеров в сообщениях.
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Также к празднованию Дня Победы в Одноклассниках присоединились ведущие СМИ. РИА Новости предложило детям пользователей принять участие в марафоне рисунков, который собрал свыше 6 тысяч работ. Наиболее яркие работы были показаны на одном из самых больших медиаэкранов Москвы на Зубовском бульваре.
 
ОдноклассникиДень Победы
 
 
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