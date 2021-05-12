https://ria.ru/20210512/obyazatelstva-1731899053.html
Мишустин заявил, что власти выполнят все обязательства в социальной сфере
Мишустин заявил, что власти выполнят все обязательства в социальной сфере
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин выполнит все обязательства в социальной сфере. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:42
2021-05-12T10:42
2021-05-12T10:42
россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин выполнит все обязательства в социальной сфере."Всё, о чем говорил выше, касается наших приоритетов в сфере социальной политики. И все свои обязательства мы выполним", - сказал он, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20210415/trebovaniya-1728407740.html
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