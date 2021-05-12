https://ria.ru/20210512/obyazatelstva-1731899053.html

Мишустин заявил, что власти выполнят все обязательства в социальной сфере

Мишустин заявил, что власти выполнят все обязательства в социальной сфере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин выполнит все обязательства в социальной сфере. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:42

2021-05-12T10:42

2021-05-12T10:42

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731897538_0:439:2858:2047_1920x0_80_0_0_d703b5a5644a6888aa5db3f7fee7ed6a.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин выполнит все обязательства в социальной сфере."Всё, о чем говорил выше, касается наших приоритетов в сфере социальной политики. И все свои обязательства мы выполним", - сказал он, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20210415/trebovaniya-1728407740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество