https://ria.ru/20210512/obstrel-1732042073.html

Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю

Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю

Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".

2021-05-12T22:00

2021-05-12T22:00

2021-05-12T22:04

обострение палестино-израильского конфликта

железный купол (про)

палестина

израиль

видео

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11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать.

палестина

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО «Железный купол». 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать. 2021-05-12T22:00 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, обострение палестино-израильского конфликта, железный купол (про), палестина, израиль, видео