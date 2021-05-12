https://ria.ru/20210512/obstrel-1732042073.html
Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю
Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
2021-05-12T22:00
2021-05-12T22:00
2021-05-12T22:04
обострение палестино-израильского конфликта
железный купол (про)
палестина
израиль
видео
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11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать.
палестина
израиль
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО «Железный купол». 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Сообщения о раненых и погибших продолжают поступать.
2021-05-12T22:00
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, обострение палестино-израильского конфликта, железный купол (про), палестина, израиль, видео
Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
2021-05-12T22:00
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PT1M31S
Горящие машины и дома: последствия ракетного обстрела по Израилю
22:00 12.05.2021 (обновлено: 22:04 12.05.2021)
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".