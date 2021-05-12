https://ria.ru/20210512/obstrel-1731915515.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле села

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле села

Украинские силовики из миномета обстреляли село Григоровка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в среду журналистам в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:56

2021-05-12T11:56

2021-05-12T11:56

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли село Григоровка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Гранитное (под контролем Киева – ред.) – Григоровка, выпущено семь мин калибром 82 миллиметра. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210512/peremirie-1731890321.html

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире