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В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле села
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле села
Украинские силовики из миномета обстреляли село Григоровка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в среду журналистам в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:56
2021-05-12T11:56
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли село Григоровка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Гранитное (под контролем Киева – ред.) – Григоровка, выпущено семь мин калибром 82 миллиметра. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле села

11:56 12.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли село Григоровка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Гранитное (под контролем Киева – ред.) – Григоровка, выпущено семь мин калибром 82 миллиметра. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия украинскими силовиками за сутки
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
 
 
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