https://ria.ru/20210512/obstrel-1731889785.html
Последствия обстрела израильского города сняли на видео
Последствия обстрела израильского города сняли на видео
Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлены последствия масштабного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:53
2021-05-12T09:53
2021-05-12T12:45
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
армия обороны израиля
палестина
израиль
в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлены последствия масштабного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа.Одна из ракет попала в пассажирский автобус — он полностью сгорел. Снаряды также повредили несколько машин.Крупнейшее за последние годы обострение на границах сектора Газа началось вечером в понедельник. С этого момента по израильской территории, по данным армии, запустили более тысячи ракет — 200 из них разорвались внутри палестинского анклава, не долетев до разделительного забора. Пять израильтян, в том числе ребенок, погибли при обстрелах, свыше 200 получили ранения. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.
https://ria.ru/20210512/khamas-1731874858.html
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Работа пожарных на месте сгоревшего автобуса в Холоне
Одна из ракет, выпущенных ночью по израильскому городу Холон (Тель-Авивский округ), попала в пассажирский автобус.
2021-05-12T09:53
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, армия обороны израиля, палестина, израиль, в мире