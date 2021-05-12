Ребенок погиб при ракетном обстреле израильского города Лод
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ребенок погиб из-за ракетного обстрела в израильском городе Лод, расположенном к востоку от Тель-Авива, сообщают местные СМИ.
По данным Jerusalem Post, из-за обстрела погибли семилетняя девочка и мужчина в районе 40 лет. При этом Times of Jerusalem сообщает, что вместе с ребенком погибла женщина в возрасте около 40 лет и еще один человек серьезно пострадал.
Ранее в среду радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщала, что в Лоде из-за обстрела погибла женщина.
В городе объявлено чрезвычайное положение.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых за два дня погибли 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. МИД Израиля информировал о двух израильтянах, погибших при ракетных обстрелах из Газы по югу страны. Позднее сообщалось, что при обстрелах из сектора Газа убит один человек в городе Ришон Ле-Цион близ Тель-Авива, также три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон близ Тель-Авива. В ночь на среду два израильтянина получили тяжелые ранения в результате взрыва ракеты, выпущенной из сектора Газа, которая попала в дом в городе Лод к востоку от Тель-Авива.