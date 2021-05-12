https://ria.ru/20210512/obstrel-1731874210.html

Один человек погиб в израильском городе Лод при обстреле из сектора Газа

Один человек погиб в израильском городе Лод при обстреле из сектора Газа

Женщина скончалась в израильском городе Лод к востоку от Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ". РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T04:25

2021-05-12T04:25

2021-05-12T04:25

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Женщина скончалась в израильском городе Лод к востоку от Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 вторника палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210512/raketa-1731873939.html

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сектор газа, палестина, израиль, в мире