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Один человек погиб в израильском городе Лод при обстреле из сектора Газа
Один человек погиб в израильском городе Лод при обстреле из сектора Газа
Женщина скончалась в израильском городе Лод к востоку от Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ". РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T04:25
2021-05-12T04:25
2021-05-12T04:25
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Женщина скончалась в израильском городе Лод к востоку от Тель-Авива в результате ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 вторника палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 понедельника. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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сектор газа, палестина, израиль, в мире