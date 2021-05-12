https://ria.ru/20210512/novat-1731914130.html

Новосибирский театр оперы и балета отметит 75-летие гала-концертом

Новосибирский театр оперы и балета отметит 75-летие гала-концертом

Большой гала-концерт, посвященный 75-летнему юбилею Новосибирского театра оперы и балета – Театра Победы, в среду объединит на сибирской сцене звезд Большого... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:49

2021-05-12T11:49

2021-05-12T11:49

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новосибирский театр оперы и балета

михайловский театр

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НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Большой гала-концерт, посвященный 75-летнему юбилею Новосибирского театра оперы и балета – Театра Победы, в среду объединит на сибирской сцене звезд Большого театра России, Санкт-Петербургского Михайловского театра и самого НОВАТа.Один из ведущих театров России, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) – ровесник Победы в Великой Отечественной войне. Театр открылся 12 мая 1945 года оперой М.И. Глинки "Иван Сусанин". Торжественно отпраздновать 75-летний юбилей театра в 2020 году помешала пандемия коронавируса.В театре отметили, что многие произведения, вошедшие в программу юбилейного гала-концерта, никогда ранее не исполнялись на новосибирской сцене, а сценическое оформление и видеоконтент созданы специально для концерта известными театральными художниками.Своими выступлениями поздравят звезды Большого театра Мария Александрова, Евгения Образцова, Владислав Лантратов, солисты оперной и балетной труппы Михайловского театра – Светлана Москаленко, Дамир Закиров, Сергей Кузьмин, Анастасия Соболева, Ирина Перрен, Виктор Лебедев, Марат Шемиунов и любимый новосибирской публикой Иван Васильев.В праздничной программе на родной сцене примут участие звезды НОВАТа: Анна Жарова, Вероника Джиоева, Василиса Бержанская, София Бачаева, Алексей Зеленков, Ольга Колобова, Дарья Шувалова, Гурий Гурьев, Марина Кипинган, Владимир Кучин, Ирина Новикова, Юлия Шагдурова, Надежда Нестерова, Юлия Юмаева, Екатерина Марзоева, а также музыкальные коллективы НОВАТа – хор, детский хор и оркестр театра.Впервые за оркестровым пультом НОВАТа – музыкальный руководитель Михайловского театра Алевтина Иоффе.

https://ria.ru/20200720/1574434735.html

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театр, балет, опера, новости культуры, владислав лантратов, большой театр, новосибирский театр оперы и балета, михайловский театр