https://ria.ru/20210512/nikonova-1732048351.html

Журналистка Татьяна Никонова умерла в 43 года

Журналистка Татьяна Никонова умерла в 43 года

В Москве на 44-м году жизни скончалась журналистка и активистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги в телеграме. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T23:25

2021-05-12T23:25

2021-05-12T23:25

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/50008/81/500088108_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_09c43732dc3a935805602ba53bbc37fd.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Москве на 44-м году жизни скончалась журналистка и активистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги в телеграме. Причиной смерти стала болезнь. В сообщении не уточняются подробности. "Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани", — говорится в публикации. Никонова с 2012 года вела блог о феминизме, на ее страницу в инстаграм подписаны более 263 тысяч человек, а телеграм-канал насчитывает 29 тысяч читателей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество