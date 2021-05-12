https://ria.ru/20210512/nikonova-1732048351.html
Журналистка Татьяна Никонова умерла в 43 года
Журналистка Татьяна Никонова умерла в 43 года
В Москве на 44-м году жизни скончалась журналистка и активистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги в телеграме. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T23:25
2021-05-12T23:25
2021-05-12T23:25
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общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Москве на 44-м году жизни скончалась журналистка и активистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги в телеграме. Причиной смерти стала болезнь. В сообщении не уточняются подробности. "Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани", — говорится в публикации. Никонова с 2012 года вела блог о феминизме, на ее страницу в инстаграм подписаны более 263 тысяч человек, а телеграм-канал насчитывает 29 тысяч читателей.
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россия, общество
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
В Москве на 44-м году жизни скончалась журналистка и активистка Татьяна Никонова, сообщили ее коллеги в телеграме
.
Причиной смерти стала болезнь. В сообщении не уточняются подробности.
"Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани", — говорится в публикации.
Никонова с 2012 года вела блог о феминизме, на ее страницу в инстаграм подписаны более 263 тысяч человек, а телеграм-канал насчитывает 29 тысяч читателей.