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России посоветовали готовиться к вступлению Украины в НАТО
России посоветовали готовиться к вступлению Украины в НАТО
Белорусский политолог Александр Шпаковский посоветовал Москве и Минску готовиться к вступлению Украины в НАТО. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:21
2021-05-12T16:19
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нато
андерс фог расмуссен
белоруссия
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в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Белорусский политолог Александр Шпаковский посоветовал Москве и Минску готовиться к вступлению Украины в НАТО.Он напомнил, что еще во время кампании по присоединению к альянсу стран Центральной и Восточной Европы в 1996 году представители американского руководства открыто заявляли о своих планах на Украину.Шпаковский уверен, что членство Киева в организации — основополагающий элемент стратегии НАТО по расширению на Восток."Надо не издеваться над украинцами по телевизору на тему "все равно не примут", а исходить из того, что примут и ракеты на территории Украины уже в ближайшие годы поставят", — подчеркнул политолог.По его мнению, необходимо планировать контрмеры по линии военного союза России и Белоруссии. Кроме того, Шпаковский призвал открыто поставить задачу не допустить вступления Украины в альянс.В Киеве неоднократно называли вступление в Североатлантический альянс приоритетной задачей. При этом в НАТО от Украины ожидают реформ и развития армии по стандартам военного блока. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что вопрос о принятии Украины в альянс пока не стоит на повестке дня.По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Киеву потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления в НАТО.
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россия, нато, андерс фог расмуссен, белоруссия, украина, в мире

России посоветовали готовиться к вступлению Украины в НАТО

15:21 12.05.2021 (обновлено: 16:19 12.05.2021)
 
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Белорусский политолог Александр Шпаковский посоветовал Москве и Минску готовиться к вступлению Украины в НАТО.

"Если на направлении Украины не произойдет каких-то тотальных изменений по образцу событий 2014-2015 годов, то рано или поздно эта страна станет членом НАТО со всеми вытекающими последствиями для безопасности Беларуси и России", — написал эксперт в Telegram.

Он напомнил, что еще во время кампании по присоединению к альянсу стран Центральной и Восточной Европы в 1996 году представители американского руководства открыто заявляли о своих планах на Украину.
Шпаковский уверен, что членство Киева в организации — основополагающий элемент стратегии НАТО по расширению на Восток.
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"Надо не издеваться над украинцами по телевизору на тему "все равно не примут", а исходить из того, что примут и ракеты на территории Украины уже в ближайшие годы поставят", — подчеркнул политолог.
По его мнению, необходимо планировать контрмеры по линии военного союза России и Белоруссии. Кроме того, Шпаковский призвал открыто поставить задачу не допустить вступления Украины в альянс.

"Так же, как наши "западные партнеры" совершенно открыто и беспардонно заявляют о своем намерении расширять военный блок", — заключил специалист.

В Киеве неоднократно называли вступление в Североатлантический альянс приоритетной задачей. При этом в НАТО от Украины ожидают реформ и развития армии по стандартам военного блока. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что вопрос о принятии Украины в альянс пока не стоит на повестке дня.
По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Киеву потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления в НАТО.
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