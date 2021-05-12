https://ria.ru/20210512/nato-1731967987.html

России посоветовали готовиться к вступлению Украины в НАТО

России посоветовали готовиться к вступлению Украины в НАТО

Белорусский политолог Александр Шпаковский посоветовал Москве и Минску готовиться к вступлению Украины в НАТО. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:21

2021-05-12T15:21

2021-05-12T16:19

россия

нато

андерс фог расмуссен

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150502/25/1505022565_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4c6cfac1f005ad1a3569b16b94808ca0.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Белорусский политолог Александр Шпаковский посоветовал Москве и Минску готовиться к вступлению Украины в НАТО.Он напомнил, что еще во время кампании по присоединению к альянсу стран Центральной и Восточной Европы в 1996 году представители американского руководства открыто заявляли о своих планах на Украину.Шпаковский уверен, что членство Киева в организации — основополагающий элемент стратегии НАТО по расширению на Восток."Надо не издеваться над украинцами по телевизору на тему "все равно не примут", а исходить из того, что примут и ракеты на территории Украины уже в ближайшие годы поставят", — подчеркнул политолог.По его мнению, необходимо планировать контрмеры по линии военного союза России и Белоруссии. Кроме того, Шпаковский призвал открыто поставить задачу не допустить вступления Украины в альянс.В Киеве неоднократно называли вступление в Североатлантический альянс приоритетной задачей. При этом в НАТО от Украины ожидают реформ и развития армии по стандартам военного блока. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что вопрос о принятии Украины в альянс пока не стоит на повестке дня.По мнению бывшего генерального секретаря организации Андерса Фога Расмуссена, Киеву потребуется много времени, чтобы достигнуть критериев, необходимых для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20210324/nato-1602646083.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/nato-1731340370.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, андерс фог расмуссен, белоруссия, украина, в мире