https://ria.ru/20210512/nasilie-1731992708.html
Россия осудила проявления насилия в Израиле и Палестине
Россия осудила проявления насилия в Израиле и Палестине
Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:08
2021-05-12T17:08
2021-05-12T18:07
россия
сергей вершинин
палестина
восточный иерусалим
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
израиль
в мире
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс по ближневосточному урегулированию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест", - сказал Вершинин.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731986950.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731941355.html
россия
палестина
восточный иерусалим
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей вершинин, палестина, восточный иерусалим, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире, политика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия
осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле
и Палестине
, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс по ближневосточному урегулированию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
.
"Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест", - сказал Вершинин.
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме
. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.