https://ria.ru/20210512/nasilie-1731992708.html

Россия осудила проявления насилия в Израиле и Палестине

Россия осудила проявления насилия в Израиле и Палестине

Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:08

2021-05-12T17:08

2021-05-12T18:07

россия

сергей вершинин

палестина

восточный иерусалим

сектор газа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

израиль

в мире

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс по ближневосточному урегулированию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест", - сказал Вершинин.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731986950.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731941355.html

россия

палестина

восточный иерусалим

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей вершинин, палестина, восточный иерусалим, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире, политика