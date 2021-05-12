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Россия осудила проявления насилия в Израиле и Палестине
Россия осудила проявления насилия в Израиле и Палестине
Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:08
2021-05-12T18:07
россия
сергей вершинин
палестина
восточный иерусалим
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
израиль
в мире
политика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс по ближневосточному урегулированию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест", - сказал Вершинин.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731986950.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731941355.html
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палестина
восточный иерусалим
сектор газа
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россия, сергей вершинин, палестина, восточный иерусалим, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), израиль, в мире, политика

Россия осудила проявления насилия в Израиле и Палестине

17:08 12.05.2021 (обновлено: 18:07 12.05.2021)
 
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс по ближневосточному урегулированию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест", - сказал Вершинин.
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В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
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Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
 
РоссияСергей ВершининПалестинаВосточный ИерусалимСектор ГазаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИзраильВ миреПолитика
 
 
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