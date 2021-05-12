Мишустин призвал ввести прогрессивный налог на прибыль для ряда компаний
14:06 12.05.2021 (обновлено: 14:23 12.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за рубеж.
"Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.
При этом он подчеркнул, что важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их. "Здесь должен быть баланс", - сказал он.
Сейчас ставка налога на прибыль в России составляет 20%, а основная часть поступлений идет в бюджеты регионов.
По словам Мишустина, в регионах, где работает бизнес, должно оставаться больше доходов, чтобы у них было достаточно средств для развития инфраструктуры, социальной сферы и для создания новых рабочих мест.