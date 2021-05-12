https://ria.ru/20210512/nalog-1731948734.html

Мишустин призвал ввести прогрессивный налог на прибыль для ряда компаний

Мишустин призвал ввести прогрессивный налог на прибыль для ряда компаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:06

2021-05-12T14:06

2021-05-12T14:23

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивной шкалы налога на прибыль для компаний, которые ведут агрессивную политику по выводу дивидендов, процентов и роялти за рубеж."Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из Российской Федерации, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль и какие-то другие подходы должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений в том числе от депутатского корпуса", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства.При этом он подчеркнул, что важно не убить в бизнесе желание создавать новые продукты и экспортировать их. "Здесь должен быть баланс", - сказал он.Сейчас ставка налога на прибыль в России составляет 20%, а основная часть поступлений идет в бюджеты регионов.По словам Мишустина, в регионах, где работает бизнес, должно оставаться больше доходов, чтобы у них было достаточно средств для развития инфраструктуры, социальной сферы и для создания новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html

россия

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россия, михаил мишустин, экономика