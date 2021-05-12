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Диетолог назвала лучший способ приготовления мяса
Диетолог назвала лучший способ приготовления мяса
Чрезмерное употребления мяса вредит здоровью. Как его готовить, чтобы блюда были максимально полезными, и сколько животного белка в день можно себе позволить,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T04:11
2021-05-12T04:11
марият мухина
россия
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чрезмерное употребления мяса вредит здоровью. Как его готовить, чтобы блюда были максимально полезными, и сколько животного белка в день можно себе позволить, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.Организм человека нуждается в животном белке, но в небольшом количестве. Злоупотребление мясными продуктами, в которых он содержится, приводит к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Марият Мухина."Всего в день нам нужен один грамм белка на один килограмм веса. Взрослому человеку вообще достаточно 60 граммов животного белка (в день, – ред.)", – уточнила она.Диетолог отметила, что в 100 граммах мяса содержится 18-20 граммов животного белка, хотя, например, в языке эта цифра может доходить до 30 граммов. Поэтому, чтобы выяснить сколько мяса можно съесть в день без вреда для здоровья, нужно умножить свой вес на коэффициент 3. Кому-то может показаться, что этого недостаточно. Но есть способ увеличить объем мясного блюда, рассказала Марият Мухина."Для человека, который весит, например, 60 килограммов, 180 граммов продукта может показаться маловато, он не наестся. Поэтому очень хорошо добавлять в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь. Кто-то отруби кладет, и это лучше, чем хлеб: менее калорийно и более диетично. Тыкву можно, лука много – всячески надо разбавлять количество мяса, и тогда у нас 180 граммов могут превратиться в 300-500 граммов мясного блюда", – посоветовала она.Добавляя овощи в мясное блюдо, мы не только увеличиваем количество приготовленной пищи, но и улучшаем ее состав."Так мы обогащаем блюдо клетчаткой, улучшаем питательный состав, потому что в овощах очень много витаминов. И мы помогаем желудку и кишечнику эвакуировать потом все это без проблем", – объяснила Марият Мухина.Наиболее правильный способ переработки мяса – это измельчение, уверена она. Диетолог порекомендовала использовать мясорубку при приготовлении еды и для детей, и для взрослых. По ее словам, оптимальный вариант для органов желудочно-кишечного тракта – это паровая котлета."Это диетические блюда, "стол №5": фарш из мяса, который приготовлен в виде котлет на пару. В этом случае желудок отдыхает, ферментных систем не нужно столько, как при расщеплении цельного куска мяса. Почему колбаса "Докторская" так называется? Измельчение вплоть до мясного суфле очень хорошо для усвояемости, этот продукт в свое время разработали и начали производить (в 1936 году, – ред.) для восстановления пострадавших и истощенных людей, бойцов (участников Гражданской войны с подорванным здоровьем, – ред.). Такой продукт был максимально полезен и очень хорошо усваивался", – рассказала Марият Мухина в интервью радио Sputnik.
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марият мухина, россия, общество

Диетолог назвала лучший способ приготовления мяса

04:11 12.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чрезмерное употребления мяса вредит здоровью. Как его готовить, чтобы блюда были максимально полезными, и сколько животного белка в день можно себе позволить, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
Организм человека нуждается в животном белке, но в небольшом количестве. Злоупотребление мясными продуктами, в которых он содержится, приводит к развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Марият Мухина.
"Всего в день нам нужен один грамм белка на один килограмм веса. Взрослому человеку вообще достаточно 60 граммов животного белка (в день, – ред.)", – уточнила она.
Диетолог отметила, что в 100 граммах мяса содержится 18-20 граммов животного белка, хотя, например, в языке эта цифра может доходить до 30 граммов. Поэтому, чтобы выяснить сколько мяса можно съесть в день без вреда для здоровья, нужно умножить свой вес на коэффициент 3. Кому-то может показаться, что этого недостаточно. Но есть способ увеличить объем мясного блюда, рассказала Марият Мухина.
"Для человека, который весит, например, 60 килограммов, 180 граммов продукта может показаться маловато, он не наестся. Поэтому очень хорошо добавлять в фарш или в рубленое мясо кабачки, зелень, морковь. Кто-то отруби кладет, и это лучше, чем хлеб: менее калорийно и более диетично. Тыкву можно, лука много – всячески надо разбавлять количество мяса, и тогда у нас 180 граммов могут превратиться в 300-500 граммов мясного блюда", – посоветовала она.
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Добавляя овощи в мясное блюдо, мы не только увеличиваем количество приготовленной пищи, но и улучшаем ее состав.
"Так мы обогащаем блюдо клетчаткой, улучшаем питательный состав, потому что в овощах очень много витаминов. И мы помогаем желудку и кишечнику эвакуировать потом все это без проблем", – объяснила Марият Мухина.
Наиболее правильный способ переработки мяса – это измельчение, уверена она. Диетолог порекомендовала использовать мясорубку при приготовлении еды и для детей, и для взрослых. По ее словам, оптимальный вариант для органов желудочно-кишечного тракта – это паровая котлета.
"Это диетические блюда, "стол №5": фарш из мяса, который приготовлен в виде котлет на пару. В этом случае желудок отдыхает, ферментных систем не нужно столько, как при расщеплении цельного куска мяса. Почему колбаса "Докторская" так называется? Измельчение вплоть до мясного суфле очень хорошо для усвояемости, этот продукт в свое время разработали и начали производить (в 1936 году, – ред.) для восстановления пострадавших и истощенных людей, бойцов (участников Гражданской войны с подорванным здоровьем, – ред.). Такой продукт был максимально полезен и очень хорошо усваивался", – рассказала Марият Мухина в интервью радио Sputnik.
 
Марият МухинаРоссияОбщество
 
 
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