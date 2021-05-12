https://ria.ru/20210512/myasnikov-1731934614.html

Мясников опроверг миф о полезной еде

Мясников опроверг миф о полезной еде

Число людей с избыточным весом за последние годы удвоилось из-за неправильного образа жизни и переедания, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:11

2021-05-12T13:11

2021-05-12T14:57

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Число людей с избыточным весом за последние годы удвоилось из-за неправильного образа жизни и переедания, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Медик напомнил, что рекомендации по рациону индивидуальны и не могут быть универсальными. Тем не менее он призвал не переедать, не есть на ночь, а также отказаться от мучного и больше двигаться."Нет еды полезной и нет вредной. Есть правильный образ питания. Если правильно питаешься, можешь позволять себе и сладкое, и колбаску. Позволяй, почему нет. Если ты отказываешь себе во всем, начинаешь зацикливаться, это уже неправильно. Позволяй, радуйся", — подчеркнул Мясников. Поэтому по праздникам можно побаловать себя оливье или салом, но они не должны составлять основу рациона, подытожил врач.

https://ria.ru/20210508/myasnikov-1731490645.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество