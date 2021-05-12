https://ria.ru/20210512/myasnikov-1731934614.html
Мясников опроверг миф о полезной еде
Мясников опроверг миф о полезной еде
Число людей с избыточным весом за последние годы удвоилось из-за неправильного образа жизни и переедания, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:11
2021-05-12T13:11
2021-05-12T14:57
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Число людей с избыточным весом за последние годы удвоилось из-за неправильного образа жизни и переедания, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Медик напомнил, что рекомендации по рациону индивидуальны и не могут быть универсальными. Тем не менее он призвал не переедать, не есть на ночь, а также отказаться от мучного и больше двигаться."Нет еды полезной и нет вредной. Есть правильный образ питания. Если правильно питаешься, можешь позволять себе и сладкое, и колбаску. Позволяй, почему нет. Если ты отказываешь себе во всем, начинаешь зацикливаться, это уже неправильно. Позволяй, радуйся", — подчеркнул Мясников. Поэтому по праздникам можно побаловать себя оливье или салом, но они не должны составлять основу рациона, подытожил врач.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Число людей с избыточным весом за последние годы удвоилось из-за неправильного образа жизни и переедания, заявил врач Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
.
Медик напомнил, что рекомендации по рациону индивидуальны и не могут быть универсальными. Тем не менее он призвал не переедать, не есть на ночь, а также отказаться от мучного и больше двигаться.
"Нет еды полезной и нет вредной. Есть правильный образ питания. Если правильно питаешься, можешь позволять себе и сладкое, и колбаску. Позволяй, почему нет. Если ты отказываешь себе во всем, начинаешь зацикливаться, это уже неправильно. Позволяй, радуйся", — подчеркнул Мясников.
Поэтому по праздникам можно побаловать себя оливье или салом, но они не должны составлять основу рациона, подытожил врач.