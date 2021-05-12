https://ria.ru/20210512/moskva-1731968558.html

На Москву обрушились ливень и порывистый ветер

На Москву обрушились ливень и порывистый ветер

Ливень и штормовой ветер обрушились на Москву в среду днем, слышны раскаты грома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:23

2021-05-12T15:23

2021-05-12T15:23

елена волосюк

погода

центр "фобос"

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ливень и штормовой ветер обрушились на Москву в среду днем, слышны раскаты грома, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что южный циклон принесет в Москву в среду ливневые дожди и грозы. Восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, при грозах его порывы могут достигать 15 метров в секунду.По наблюдению корреспондента РИА Новости, ливень с порывистым ветром обрушились на некоторые районы столицы в среду днем. Слышны раскаты грома, иногда сверкают молнии, ветер сильно раскачивает деревья.

https://ria.ru/20210512/pogoda-1731912794.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, центр "фобос", общество