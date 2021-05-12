Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210512/mks-1731871571.html
РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей ее... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T03:06
2021-05-12T03:06
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153113/33/1531133389_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fe2d45fe087755b7def7c364ffc96b80.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей ее устранения, заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.По ее словам, НАСА готовит тензометры (приборы для измерения деформаций) к отправке на МКС на американском грузовом корабле Cargo Dragon в начале июня, чтобы установить их в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха."Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности. И в настоящее время, предполагая, что (скорость) утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным", - отметила Хелмс.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
https://ria.ru/20210509/znamya-1731609848.html
https://ria.ru/20210502/progress-1730881164.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153113/33/1531133389_37:0:1104:800_1920x0_80_0_0_35137d0ab7865a8819d53242a6475894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС

03:06 12.05.2021
 
© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей ее устранения, заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.
"Роскосмос образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между НАСА и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения (ее) негативных последствий", - сказала Хелмс на заседании совета (запись выступления имеется в распоряжении РИА Новости).
По ее словам, НАСА готовит тензометры (приборы для измерения деформаций) к отправке на МКС на американском грузовом корабле Cargo Dragon в начале июня, чтобы установить их в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха.
"Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности. И в настоящее время, предполагая, что (скорость) утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным", - отметила Хелмс.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 20:44День Победы-2021
Российский космонавт развернул копию Знамени Победы на МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 03:09
Источник рассказал подробности запуска нового российского модуля МКС
 
Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния