РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей ее устранения, заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.
"Роскосмос образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между НАСА и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения (ее) негативных последствий", - сказала Хелмс на заседании совета (запись выступления имеется в распоряжении РИА Новости).
По ее словам, НАСА готовит тензометры (приборы для измерения деформаций) к отправке на МКС на американском грузовом корабле Cargo Dragon в начале июня, чтобы установить их в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха.
"Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности. И в настоящее время, предполагая, что (скорость) утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным", - отметила Хелмс.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работают россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.