https://ria.ru/20210512/mishustin-1731973724.html

Процедуры установления инвалидности станут удобными, заявил Мишустин

Процедуры установления инвалидности станут удобными, заявил Мишустин

Более двух миллионов граждан воспользовались в прошлом году упрощенной процедурой установления и продления инвалидности, сейчас ведется работа по реформированию РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:39

2021-05-12T15:39

2021-05-12T15:39

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более двух миллионов граждан воспользовались в прошлом году упрощенной процедурой установления и продления инвалидности, сейчас ведется работа по реформированию системы медико-социальной экспертизы, чтобы и в будущем эти процедуры были максимально удобными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Мы постарались упростить и предоставление услуг для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Сейчас им не нужно никуда ехать, чтобы установить или продлить инвалидность. Это урегулировано временным порядком. Им воспользовалось более двух миллионов граждан", - сказал он."Сейчас мы ведем работу по реформированию системы медико-социальной экспертизы, чтобы и в будущем эти процедуры могли быть максимально удобными", - добавил Мишустин. -0-

https://ria.ru/20210301/pensiya-1599489093.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество