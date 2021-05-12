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Процедуры установления инвалидности станут удобными, заявил Мишустин
Процедуры установления инвалидности станут удобными, заявил Мишустин
Более двух миллионов граждан воспользовались в прошлом году упрощенной процедурой установления и продления инвалидности, сейчас ведется работа по реформированию РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:39
2021-05-12T15:39
2021-05-12T15:39
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более двух миллионов граждан воспользовались в прошлом году упрощенной процедурой установления и продления инвалидности, сейчас ведется работа по реформированию системы медико-социальной экспертизы, чтобы и в будущем эти процедуры были максимально удобными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Мы постарались упростить и предоставление услуг для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Сейчас им не нужно никуда ехать, чтобы установить или продлить инвалидность. Это урегулировано временным порядком. Им воспользовалось более двух миллионов граждан", - сказал он."Сейчас мы ведем работу по реформированию системы медико-социальной экспертизы, чтобы и в будущем эти процедуры могли быть максимально удобными", - добавил Мишустин. -0-
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